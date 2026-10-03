A sikernek is lehetnek mellékhatásai – Meddig munka, honnantól függőség?

Ez a gondolkodás saját életútjából is következik. Korán sikeres vállalkozásokat épített, a munka azonban idővel annyira magával ragadta, hogy az eredeti cél lassan háttérbe szorult.

Az volt a célom, hogy a családomnak más körülményeket biztosítsak, aztán ez egyszer csak eltűnt a horizontról

– mondja.

Az Útravaló ezért nemcsak sofőrök történeteinek gyűjteménye lett, annak a vezetőnek a gondolkodása is benne van, aki idővel maga is másként kezdett tekinteni a munkára és azokra az emberekre, akikkel együtt dolgozik.

Fotó: Weöres Sándor Színház

A könyvből nem adaptáció készült

Az Útravaló később egy új történet kiindulópontja lett. Horváth László, Farkas Ádám és a Weöres Sándor Színház igazgatója, Szabó Tibor azon gondolkodtak, lehet-e ebből a világból olyan színházi előadást létrehozni, amely azoknak is mond valamit, akiknek semmi közük a gyógyszerszállításhoz. Horváth László átadta az alapötletet és azt a közeget, amelyet hosszú évek óta belülről ismer, az alkotók pedig szabadon gondolkodhattak tovább róla. Nem azt kellett megmutatniuk, milyennek látja önmagát egy cég vagy annak vezetője, hanem azt, ők mit vesznek észre ebben a világban.

Szabó Tibor hangsúlyozza: fikcióról van szó. A gyógyszerszállító cég, a tulajdonos, az alkalmazottak és családtagjaik adják a közeget, a történet azonban olyan élethelyzeteket mutat meg, amelyek sokak számára ismerősek lehetnek.

Van benne egy fiatal pár, amely az életkezdés és a családalapítás nehézségeivel találkozik, és egy idősebb pár története is. Különböző életszakaszok, különböző problémák, miközben ugyanazok a kérdések térnek vissza: munka, család, megfelelés, örökölt minták.

Fotó: Weöres Sándor Színház

Amikor a teljesítményből függőség lesz

A darab egyik legerősebb pontja a munkához való viszony. A munkafüggőség sajátos probléma, hosszú ideig akár erénynek is látszódhat. Ez a típusú függőség korántsem ritka jelenség: egy 23 ország adatait összesítő, több mint 71 ezer ember bevonásával készült nemzetközi kutatás szerint a vizsgáltak mintegy 14–15 százalékát érintheti. A pontos arány mérési módszertől és mintától is függ, a problémát pedig különösen nehéz felismerni, mert a sok munkát és a nagy teljesítményt a környezet többnyire pozitívan értékeli. Így sokszor csak akkor válik láthatóvá a baj, amikor a munka már a pihenés, a magánélet vagy a család rovására megy. Horváth László nem kívülállóként beszél erről.

Munkaalkoholista voltam

– mondja minden kerülő nélkül.