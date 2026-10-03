Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Ladóczki Balázs)
Új ÁVH: tizenegy feljelentés érkezett Orbán Viktor ellen, mindet visszadobták az ügyészek
Tizenegy feljelentés érkezett Orbán Viktor ellen az NVVH munkatársaival kapcsolatban tett kijelentései miatt, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség azonban nem talált bűncselekményt, ezért nem indult nyomozás az ügyben.
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