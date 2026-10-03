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Mi ez, ha nem puritán kormányzás? Kastélyszálló, jacuzzi, szauna, teniszpálya: kihelyezett ülésen tárgyal minisztereivel Magyar Péter Erdőbényén

Mi ez, ha nem puritán kormányzás? Kastélyszálló, jacuzzi, szauna, teniszpálya: kihelyezett ülésen tárgyal minisztereivel Magyar Péter Erdőbényén

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Erdőbényén, egy kastélyszállóban tart kihelyezett ülést a kormány a hétvégén. A kiképzési, oktatási és regeneráló központban 13 szoba, 5 lakosztály és 6 különálló villaépület található. A létesítményben konditeremmel, szaunával, infraszaunával, szoláriummal, konditeremmel és teniszpályával is várják a vendégeket.

Gidró Kriszta
2026. 10. 03. 11:36

Azt sem veri nagy dobra a miniszterelnök, hogy többször is feltűnt egy budapesti luxusszállodában, ami ráadásul szimbolikus helyszínen, a Gresham-palotában működik. Nemrég Manfred Weberrel tárgyalt Magyar Péter a Gresham-palotában lévő, arab tulajdonú luxusszállodában, ahol a miniszterelnököt szállító konvoj szerdán reggel ismét feltűnt.

A reggeli büfé itt 21 ezer forintba kerül. Egy magyaros tojásrántotta 7600 forintot kóstál, de annak, aki a reformkonyha híve, 3700 forintot kell fizetnie egy zabkásáért. Az édesszájúaknak sem olcsó mulatság a Gresham-ben reggelizni, ugyanis a palacsinta 6900, míg a gofri 8500 forintba kerül. De annak is közel ötezer forintot kell fizetnie, aki csak péksüteményt akar fogyasztani. Aki ebédelni szeretne a Gresham-ben, szintén komoly árakkal kell, hogy szembesüljön, mivel a legolcsóbb főétel 7900 forintba, míg a legdrágább 31 400 forintba kerül, a desszertek ára pedig 5-10 ezer forint között mozog.

Nem idegen a baloldaltól a hasonló urizálás: a söjtöri lakoma

Nagy botrányt kavart, amikor még 2003-ban, Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából tartott Söjtörön kihelyezett kormányülést az akkori  kabinet, Medgyessy Péter volt miniszterelnök vezetésével. A kormány tagjai és a meghívottak számára a budapesti Mágnáskert étteremből szállították a felszolgált ételt.

Az ebéd az alábbi fogásokból állt:

  • mandulával töltött angolna
  • pácolt fogasfilé és fokhagymás parajjal tekert harcsa
  • erdei gombaleves kakukkfüves vadhúsgombóccal
  • házias borjúsült pirított borjúmájjal
  • Rigó Jancsi
  • gesztenyekupola
  • diós holdacska

Napirenden a gazdaság, a költségvetés és az energetika

Magyar Péter csütörtökön jelentette be, hogy kétnapos kihelyezett kormányülést tartanak a hétvégén az erdőbényei honvédségi központban. A miniszterelnök szerint a kormányülés fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és klímahelyzet. Az árrésstop kivezetése is terítékre kerülhet, Magyar Péter legalábbis pénteken Kisvárdán arról beszélt, hogy megvizsgálnák az árrésstop megszüntetését, mert szerinte az intézkedés tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat. A kérdés azért fontos, mert az árrésstop megszüntetése egyszerre érintheti a termelőket, a kereskedőket és a fogyasztókat. A kormány számára így az egyik legkényesebb gazdaságpolitikai döntés lehet annak meghatározása, mikor és milyen feltételekkel változtat a jelenlegi rendszeren.

Nemrég zárt be a benzinkút Erdőbényén

Nem mindennapi helyi problémával is szembesülhet a kabinet: éppen a kormányülés helyszínén zárt be nemrég a település benzinkútja. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) arra szólította szólította fel a kormány tagjait, hogy látogassák meg a bezárt töltőállomást, és segítsék elő annak újranyitását. Az érdekképviselet szerint Erdőbénye több mint ezer lakójának jelenleg 16–20 kilométert kell kerülnie ahhoz, hogy tankolni tudjon. A szervezet ironikusan felszólította a kormányt: 

Érjék el, hogy a Shell, a Mol, az OMV, vagy bármelyik multinacionális vállalat használja is ki azt a piaci részesedést, amit ezzel megszerzett magának és nyissa meg a benzinkutat, mert ez a helyi magyar emberek érdeke.

 

erdőbényekormányszaunaMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Ezek bolsevikok

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Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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