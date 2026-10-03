Mi ez, ha nem puritán kormányzás? Kastélyszálló, jacuzzi, szauna, teniszpálya: kihelyezett ülésen tárgyal minisztereivel Magyar Péter Erdőbényén

Azt sem veri nagy dobra a miniszterelnök, hogy többször is feltűnt egy budapesti luxusszállodában, ami ráadásul szimbolikus helyszínen, a Gresham-palotában működik. Nemrég Manfred Weberrel tárgyalt Magyar Péter a Gresham-palotában lévő, arab tulajdonú luxusszállodában, ahol a miniszterelnököt szállító konvoj szerdán reggel ismét feltűnt.

A reggeli büfé itt 21 ezer forintba kerül. Egy magyaros tojásrántotta 7600 forintot kóstál, de annak, aki a reformkonyha híve, 3700 forintot kell fizetnie egy zabkásáért. Az édesszájúaknak sem olcsó mulatság a Gresham-ben reggelizni, ugyanis a palacsinta 6900, míg a gofri 8500 forintba kerül. De annak is közel ötezer forintot kell fizetnie, aki csak péksüteményt akar fogyasztani. Aki ebédelni szeretne a Gresham-ben, szintén komoly árakkal kell, hogy szembesüljön, mivel a legolcsóbb főétel 7900 forintba, míg a legdrágább 31 400 forintba kerül, a desszertek ára pedig 5-10 ezer forint között mozog.

Nem idegen a baloldaltól a hasonló urizálás: a söjtöri lakoma

Nagy botrányt kavart, amikor még 2003-ban, Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából tartott Söjtörön kihelyezett kormányülést az akkori kabinet, Medgyessy Péter volt miniszterelnök vezetésével. A kormány tagjai és a meghívottak számára a budapesti Mágnáskert étteremből szállították a felszolgált ételt.

Az ebéd az alábbi fogásokból állt:

mandulával töltött angolna

pácolt fogasfilé és fokhagymás parajjal tekert harcsa

erdei gombaleves kakukkfüves vadhúsgombóccal

házias borjúsült pirított borjúmájjal

Rigó Jancsi

gesztenyekupola

diós holdacska

Napirenden a gazdaság, a költségvetés és az energetika

Magyar Péter csütörtökön jelentette be, hogy kétnapos kihelyezett kormányülést tartanak a hétvégén az erdőbényei honvédségi központban. A miniszterelnök szerint a kormányülés fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és klímahelyzet. Az árrésstop kivezetése is terítékre kerülhet, Magyar Péter legalábbis pénteken Kisvárdán arról beszélt, hogy megvizsgálnák az árrésstop megszüntetését, mert szerinte az intézkedés tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat. A kérdés azért fontos, mert az árrésstop megszüntetése egyszerre érintheti a termelőket, a kereskedőket és a fogyasztókat. A kormány számára így az egyik legkényesebb gazdaságpolitikai döntés lehet annak meghatározása, mikor és milyen feltételekkel változtat a jelenlegi rendszeren.