Verstappen és Hamilton az első sorban, az időmérő harmadikját megbüntették
A 2026. évi Forma–1-es Bahreini Nagydíj időmérő edzésén Max Verstappen volt a leggyorsabb szombaton, ezzel a Red Bull holland pilótája indulhat az első rajtkockából, Lewis Hamilton (Ferrari) mellől a másnapi sepangi futamon.
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