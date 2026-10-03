Önteltségről írnak Georgiában, kifakadtak a Puskás Arénában történtek miatt

Az egyik legkeményebb kritikát a Lelo.ge fogalmazta meg, amely már a címben is erősen fogalmazott:

Gyertek ki a fennhordott orrok árnyékából!

A cikk szerint a gólig a magyarok úgy játszottak velünk, ahogy az udvaron a nagyobb fiúk szoktak a kisebbekkel, noha – mint írta – a magyaroknak Szoboszlain és Kerkezen kívül nincs kimagasló játékosuk, és Marco Rossi együttese egyébként sincsen csúcsformában. A lap úgy vélte, a georgiaiak elvesztették az identitásukat, látszólag már nem ég bennük a régi tűz, és olyan hibákat követtek el, amilyeneket profi futballistáknak nem lenne szabad. „Ti vagytok az a generáció, amely reményt adott az embereknek” – szúrt oda az önteltnek vélt világklasszis futballistáknak a cikk, amely hozzátette, könnyedén nagyobb különbség alakulhatott volna ki, Ramaz Szvanadze első számú feladata pedig az lenne, hogy rendet teremtsen az öltözőben.

A georgiai válogatott hétfőn a hét ponttal listavezető északírek otthonába látogat, majd novemberben Magyarországot fogadja, és zárásként Ukrajna ellen játszik az NL-csoportkörben.