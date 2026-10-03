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Önteltségről írnak Georgiában, kifakadtak a Puskás Arénában történtek miatt

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A Nemzetek Ligája B divíziójának 3. fordulója után Georgia (Grúzia) továbbra is egy ponttal áll csoportjában, miután pénteken 1-0-ra kikapott a magyar válogatott vendégeként. Ramaz Szvanadze szövetségi kapitány maradt optimista, a helyi lapok már kevésbé – az egyik portál különösen kemény kritikát fogalmazott meg.

Wiszt Péter
2026. 10. 03. 7:21
Georgia Magyarországon is kikapott Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Az egyik legkeményebb kritikát a Lelo.ge fogalmazta meg, amely már a címben is erősen fogalmazott: 

Gyertek ki a fennhordott orrok árnyékából!

A cikk szerint a gólig a magyarok úgy játszottak velünk, ahogy az udvaron a nagyobb fiúk szoktak a kisebbekkel, noha – mint írta – a magyaroknak Szoboszlain és Kerkezen kívül nincs kimagasló játékosuk, és Marco Rossi együttese egyébként sincsen csúcsformában. A lap úgy vélte, a georgiaiak elvesztették az identitásukat, látszólag már nem ég bennük a régi tűz, és olyan hibákat követtek el, amilyeneket profi futballistáknak nem lenne szabad. „Ti vagytok az a generáció, amely reményt adott az embereknek” – szúrt oda az önteltnek vélt világklasszis futballistáknak a cikk, amely hozzátette, könnyedén nagyobb különbség alakulhatott volna ki, Ramaz Szvanadze első számú feladata pedig az lenne, hogy rendet teremtsen az öltözőben.

A georgiai válogatott hétfőn a hét ponttal listavezető északírek otthonába látogat, majd novemberben Magyarországot fogadja, és zárásként Ukrajna ellen játszik az NL-csoportkörben.

Magyarország - Georgia Nemzetek Ligája
Magyarország - Georgia Nemzetek Ligája
Magyarország - Georgia Nemzetek Ligája
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grúz válogatottMarco RossiSzoboszlai Dominikmagyar válogatottNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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