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Az MLSZ elnökének hálás Rossi még sosem látott Szoboszlainál elkötelezettebb játékost

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A Nemzetek Ligája B divíziójának 3. fordulójában a magyar labdarúgó-válogatott pénteken 1-0-ra győzött a vendég Georgia (Grúzia) ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány boldogan értékelt a lefújás után, a magyar szövetséget (MLSZ) irányító Csányi Sándornak is üzent, valamint Szoboszlai Dominik lecseréléséről is beszélt.

Wiszt Péter
2026. 10. 03. 6:25
Marco Rossi Szoboszlai Dominik lecserélését is megindokolta Fotó: Mirkó István

A magyar válogatott hétfőn 20.45-től a hozzá hasonlóan négy ponttal álló Ukrajna ellen játszik Nagyszombatban, később – november közepén – Georgia és Észak-Írország ellen lép pályára az NL-csoportkör zárásán.

Magyarország - Georgia Nemzetek Ligája
Magyarország - Georgia Nemzetek Ligája
Magyarország - Georgia Nemzetek Ligája
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magyar válogatottCsányi Sándorgrúz válogatottMarco RossiSzoboszlai DominikNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
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Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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