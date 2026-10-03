A magyar válogatott hétfőn 20.45-től a hozzá hasonlóan négy ponttal álló Ukrajna ellen játszik Nagyszombatban, később – november közepén – Georgia és Észak-Írország ellen lép pályára az NL-csoportkör zárásán.
Az MLSZ elnökének hálás Rossi még sosem látott Szoboszlainál elkötelezettebb játékost
A Nemzetek Ligája B divíziójának 3. fordulójában a magyar labdarúgó-válogatott pénteken 1-0-ra győzött a vendég Georgia (Grúzia) ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány boldogan értékelt a lefújás után, a magyar szövetséget (MLSZ) irányító Csányi Sándornak is üzent, valamint Szoboszlai Dominik lecseréléséről is beszélt.
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