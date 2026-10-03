A magyar válogatott hétfőn a szintén négypontos Ukrajna ellen játszik Nagyszombatban, majd novemberben Georgia és Észak-Írország ellen zárja az NL csoportkörét.
Az eltiltott Kerkez magyarul értékelte a gólját, Szoboszlai egyik szeme sírt a szünetben
A labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának 3. fordulójában a magyar válogatott pénteken 1-0-ra nyert a vendég Georgia (Grúzia) ellen. A győztes gólt Kerkez Milos szerezte, aki a következő mérkőzésen nem léphet pályára. A balhátvéd és liverpooli csapattársa, Szoboszlai Dominik is értékelt a lefújás után.
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