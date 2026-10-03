Amerikának Európában csak Lengyelország igazán lényeges

– Épp most fegyverkeznek ezerrel…

– Ez alapvető is. Ám Európa nem ország, hanem egy térség, és minden ország azt reméli, hogy valaki más fogja viselni a biztonság költségeit, mivel pedig a legtöbben nem akarják sem ezt vállalni, sem pedig a veszélyt, azt akarják, hogy viselje akkor az Egyesült Államok. Hogy kölcsönvegyem a „tettre készek koalíciója” európai kifejezést, Európa nagy része nem tettre kész. A lengyeleknek viszont nincs olyan választási lehetőségük, hogy ne legyenek tettre készek, így aztán ők az egyetlen európai ország, amelynek az Egyesült Államok szempontjából jelentősége van.

Rakétavédelmi rendszer az észak-lengyelországi Redzikowo haditengerészeti légvédelmi bázison (Fotó: AFP)

– Visszatérve az iráni háborúra: mégis, hét hónap elteltével milyen célt sikerült elérni? És mi lesz így az olajárral?

– Ennek lényege, hogy Irán, amely menedéket ad az al-Kaida maradványainak, ne jusson olyan képességhez, hogy egy „nukleá­ris szeptember 11-ét” idézzen elő, például atomfegyverrel felszerelt hajót irányítson a New York-i kikötőbe. Ez az iráni ideológia fé­nyében az USA reális félelme. De a háborút nem jól tervezték meg, ami nagyon komoly hatást gyakorolt az olajárakra világszerte és az Egyesült Államokban is. Ám ha jól gondolom, hogy mi vezetett el hozzá, akkor ez olyan ár, amelyet meg kell fizetni Trump szerint. Figyeljük meg, hogy állandóan az iráni atomprogramot emlegeti. Nyilvánvaló, hogy eddig nem tudta rákényszeríteni ennek feladására, és most szorongatott helyzetbe került, de a nukleáris Irán veszélyesebbnek tűnik a magas olajáraknál. És itt visszautalnék arra, amit a hirtelen létrehozott mekkai szövetségről és potenciális erejéről mondtam.

– Mit vár a novemberi (félidős) kongresszusi választásoktól? Lehet-e következményük az amerikai külpolitikára nézve?

– Azt hiszem, a demokraták jól szerepelnek majd, átveszik az ellenőrzést a kongresszus egyik háza felett, de kevésbé valószínű, hogy mindkettőét. Ebben az esetben az elnök külpolitikája megerősítést nyer, de nem világos, hogy az új kongresszusnak mekkora hatalma lesz az elnök hatalmának felülírására. Ne felejtsük el, hogy nálunk a kül- és védelmi politika nagyrészt az elnök mint főparancsnok kezében van. Viszont a pártjaink meg nem tömbökként viselkednek. Bonyolult ország vagyunk politikailag.