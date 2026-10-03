Magyar–román párharcok jönnek: az egyik Európa e heti nagy rangadója

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Három forduló után mind a Győri ETO, mind az FTC hibátlan mérleggel áll a női kézilabda BL-ben. Szombaton mindkét csapatunk hazai pályán, román riválissal szemben folytatja Bajnokok Ligája-szereplését: időrendben előbb az FTC a CSM Bukarest, majd az ETO a Gloria Bistrita ellen lép pályára. Előbbit az európai szövetség honlapja a forduló rangadójának nevezi.

Koczó Dávid
2026. 10. 03. 5:10
Az FTC női kézilabdacsapata eddig mindhárom idénybeli BL-meccsét megnyerte, a negyediket a román CSM Bukarest ellen vívja Fotó: Fradi.hu/Nasz Nikolett
FTC női kézilabdanői kézilabdaGyőri Audi ETO KCSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Ezek bolsevikok

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Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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