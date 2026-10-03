Magyar–román párharcok jönnek: az egyik Európa e heti nagy rangadója
Három forduló után mind a Győri ETO, mind az FTC hibátlan mérleggel áll a női kézilabda BL-ben. Szombaton mindkét csapatunk hazai pályán, román riválissal szemben folytatja Bajnokok Ligája-szereplését: időrendben előbb az FTC a CSM Bukarest, majd az ETO a Gloria Bistrita ellen lép pályára. Előbbit az európai szövetség honlapja a forduló rangadójának nevezi.
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