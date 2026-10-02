Kerkez Milos édesapjának tette után mindketten az ukránok ellenséglistájára kerültek
A magyar labdarúgó-válogatott balhátvédje is felkerült a Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, Kijevben működő honlap listájára. Az MTI vette észre, hogy a TASZSZ orosz állami hírügynökség pénteki beszámolója alapján az angol Liverpoolban légióskodó Kerkez Milos és édesapja is immáron „Ukrajna ellensége”.
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