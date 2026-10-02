Hogy lesz ebből MNB-s tényfeltárás? Annyi az irat, hogy kétszáz napi olvasnivalót ad a tiszás elnök vezette vizsgálóbizottságnak

Ehhez jön az MNB által átadott újabb 30 ezer oldal. A vizsgálóbizottság elnöke október 1-jén az iratforgalomról szólva még egy adalékot ismertetett, nevesül, hogy a Neumann János Alapítványtól is jelentős mennyiségű anyag érkezett, bár erről pontos számot nem ismerünk.

Csak a gyors olvasás több mint kétszáz munkanap

Mindenesetre az biztos, hogy irgalmatlan mennyiségű munka vár a hatfős testületre. Ha a durva becslés kedvéért 300 ezer oldallal számolunk, és egy oldal érdemi, de nagyon gyors átolvasására átlagosan csak két percet fordítunk, az már tízezer óra. Három perccel számolva 15 ezer, öt perccel pedig 25 ezer óra jön ki, és tekintettel az ügy bonyolultságára, aligha feltételezhető, hogy a tagok gyorsan átfutnák a szövegeket. Ha nagyon gyorsan olvasnak, akkor is 69 teljes napot, 8 órás munkanappal számolva 207 és fél napot kell szánnia minden egyes tagnak a munkára.