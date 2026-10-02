Kilenc százalékot esett a Tisza támogatottsága május óta
A 21 Kutatóközpont friss mérése szerint május óta jelentősen csökkent a TISZA Párt támogatottsága a teljes felnőtt népesség körében – írta Deák Dániel. A kormánypárt támogatottsága 60-ról 51 százalékra esett, miközben a pártválasztók körében a Fidesz és a Mi Hazánk támogatottsága is emelkedett.
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