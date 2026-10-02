Gólszerző provokálta a portugál edzőt és játékosokat, akik reagáltak a Ronaldo-ügyre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A címvédő Portugália három forduló után is hibátlan a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójában. A portugál válogatott – immáron az edzőtáborból szerdán távozott Cristiano Ronaldo nélkül – 4-2-re nyert Koppenhágában a dánok ellen. Jorge Jesus és több játékos is reagált a Ronaldo-ügyre lefújást követően.

Wiszt Péter
2026. 10. 02. 8:04
Jorge Jesus dániai győzelemmel erősítette meg döntése helyességét Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen

Német siker és döntetlenek

Jürgen Klopp irányításával először nyert a német válogatott, amely Münchenben 2-0-ra nyert Szerbia ellen. A hazaiak találatain Tom Bischof és a liverpooli Florian Wirtz osztozott. A csoport másik mérkőzésén az eddig hibátlan görögök hiába vezettek odahaza 2-0-ra a hollandok ellen, a vendégek a szintén liverpooli Virgil van Dijk, illetve Tijjani Reijnders góljaival egyenlítettek.

Debrecenben az izraeli csapat gól nélküli döntetlenre végzett Koszovóval a B divízióban. Ugyanebben a csoportban Írország Troy Parrott duplájának is köszönhetően otthon 2-2-es döntetlent játszott Ausztriával. 

A találkozót rövid időre félbeszakították, mert sok szurkoló teniszlabdákat dobált a pályára.

A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy az ír válogatott vasárnap a vajdasági Topolyán Izrael ellen játszik.

Nemzetek Ligája, 3. forduló:

A divízió, 2. csoport:

  • Görögország–Hollandia 2-2 (2-0)
  • Németország–Szerbia 2-0 (1-0)
  • Az állás: 1. Görögország 7 pont, 2. Hollandia 5, 3. Németország 4, 4. Szerbia 0

A divízió, 4. csoport:

  • Wales–Norvégia 2-1 (1-1)
  • Dánia–Portugália 2-4 (1-2)
  • Az állás: 1. Portugália 9 pont, 2. Dánia 3 (6-7), 3. Norvégia 3 (5-6), 4. Wales 3 (2-4)

B divízió, 3. csoport:

  • Írország–Ausztria 2-2 (2-0)
  • Izrael–Koszovó 0-0 (0-0)
  • Az állás: 1. Ausztria 7 pont, 2. Írország 4 (5-3), 3. Koszovó 4 (2-3), 4. Izrael 1

D divízió, 1. csoport:

  • Málta–Gibraltár 1-1 (0-0)
  • Az állás: 1. Málta 4 pont, 2. Gibraltár 2, 3. Andorra 1

D divízió, 2. csoport:

  • Azerbajdzsán–Liechtenstein 0-0
  • Az állás: 1. Litvánia 4 pont, 2. Azerbajdzsán 2, 3. Liechtenstein 1

 

Nemzetek LigájaJorge JesusRasmus Höjlunddán válogatottCristiano Ronaldoportugál válogatottSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekukrajna

Az 1956-os szabadságharc nem hasonlítható az ukrajnai háborúhoz

Bánó Attila avatarja

A pesti srácok ezerszer rosszabb esélyekkel harcoltak a betolakodókkal szemben, mint az ukrán fegyveresek napjainkban.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu