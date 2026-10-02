Gólszerző provokálta a portugál edzőt és játékosokat, akik reagáltak a Ronaldo-ügyre

Német siker és döntetlenek
Jürgen Klopp irányításával először nyert a német válogatott, amely Münchenben 2-0-ra nyert Szerbia ellen. A hazaiak találatain Tom Bischof és a liverpooli Florian Wirtz osztozott. A csoport másik mérkőzésén az eddig hibátlan görögök hiába vezettek odahaza 2-0-ra a hollandok ellen, a vendégek a szintén liverpooli Virgil van Dijk, illetve Tijjani Reijnders góljaival egyenlítettek.
Debrecenben az izraeli csapat gól nélküli döntetlenre végzett Koszovóval a B divízióban. Ugyanebben a csoportban Írország Troy Parrott duplájának is köszönhetően otthon 2-2-es döntetlent játszott Ausztriával.
A találkozót rövid időre félbeszakították, mert sok szurkoló teniszlabdákat dobált a pályára.
A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy az ír válogatott vasárnap a vajdasági Topolyán Izrael ellen játszik.
Nemzetek Ligája, 3. forduló:
A divízió, 2. csoport:
- Görögország–Hollandia 2-2 (2-0)
- Németország–Szerbia 2-0 (1-0)
- Az állás: 1. Görögország 7 pont, 2. Hollandia 5, 3. Németország 4, 4. Szerbia 0
A divízió, 4. csoport:
- Wales–Norvégia 2-1 (1-1)
- Dánia–Portugália 2-4 (1-2)
- Az állás: 1. Portugália 9 pont, 2. Dánia 3 (6-7), 3. Norvégia 3 (5-6), 4. Wales 3 (2-4)
B divízió, 3. csoport:
- Írország–Ausztria 2-2 (2-0)
- Izrael–Koszovó 0-0 (0-0)
- Az állás: 1. Ausztria 7 pont, 2. Írország 4 (5-3), 3. Koszovó 4 (2-3), 4. Izrael 1
D divízió, 1. csoport:
- Málta–Gibraltár 1-1 (0-0)
- Az állás: 1. Málta 4 pont, 2. Gibraltár 2, 3. Andorra 1
D divízió, 2. csoport:
- Azerbajdzsán–Liechtenstein 0-0
- Az állás: 1. Litvánia 4 pont, 2. Azerbajdzsán 2, 3. Liechtenstein 1