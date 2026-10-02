Gólszerző provokálta a portugál edzőt és játékosokat, akik reagáltak a Ronaldo-ügyre

Német siker és döntetlenek

Jürgen Klopp irányításával először nyert a német válogatott, amely Münchenben 2-0-ra nyert Szerbia ellen. A hazaiak találatain Tom Bischof és a liverpooli Florian Wirtz osztozott. A csoport másik mérkőzésén az eddig hibátlan görögök hiába vezettek odahaza 2-0-ra a hollandok ellen, a vendégek a szintén liverpooli Virgil van Dijk, illetve Tijjani Reijnders góljaival egyenlítettek.

Debrecenben az izraeli csapat gól nélküli döntetlenre végzett Koszovóval a B divízióban. Ugyanebben a csoportban Írország Troy Parrott duplájának is köszönhetően otthon 2-2-es döntetlent játszott Ausztriával.

A találkozót rövid időre félbeszakították, mert sok szurkoló teniszlabdákat dobált a pályára.

A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy az ír válogatott vasárnap a vajdasági Topolyán Izrael ellen játszik.

Nemzetek Ligája, 3. forduló:

A divízió, 2. csoport:

Görögország–Hollandia 2-2 (2-0)

Németország–Szerbia 2-0 (1-0)

Az állás: 1. Görögország 7 pont, 2. Hollandia 5, 3. Németország 4, 4. Szerbia 0

A divízió, 4. csoport:

Wales–Norvégia 2-1 (1-1)

Dánia–Portugália 2-4 (1-2)

Az állás: 1. Portugália 9 pont, 2. Dánia 3 (6-7), 3. Norvégia 3 (5-6), 4. Wales 3 (2-4)

B divízió, 3. csoport:

Írország–Ausztria 2-2 (2-0)

Izrael–Koszovó 0-0 (0-0)

Az állás: 1. Ausztria 7 pont, 2. Írország 4 (5-3), 3. Koszovó 4 (2-3), 4. Izrael 1

D divízió, 1. csoport:

Málta–Gibraltár 1-1 (0-0)

Az állás: 1. Málta 4 pont, 2. Gibraltár 2, 3. Andorra 1

D divízió, 2. csoport: