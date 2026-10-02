Nagykövetváltások: kulcsfontosságú magyar állomáshelyek maradtak legfelsőbb képviselet nélkül 

Csakhogy újakat pedig nem küldtek még helyettük. Az ügyvivők pedig beosztott diplomaták, akik csak ideiglenes megbízatást kapnak a képviselet-vezetésre.

Négy főváros, egyforma helyzet

* Washingtonból például hazarendelték Takács Szabolcs nagykövetet, miközben az Orbán Anita vezette külügyi tárca éppen a kapcsolódási pontokat keresi a Trump-kormányhoz. Marco Rubio amerikai külügyminiszter februárban azt mondta Budapesten, az orosz energia magyarországi behozatalára vonatkozó, Orbán Viktor által tavaly novemberben kitárgyalt amerikai szankciómentesség

kizárólag a két ország vezetőjének kapcsolatán múlik. Viszont azóta kormányfőváltás történt Budapesten.

(Hozzá lehet tenni: csaknem két éve, David Pressman távozása óta a budapesti amerikai nagyköveti poszt is üres; ügyvivő szolgál a Szabadság téren. A Donald Trump elnök által jelölt Benjamin Landa üzletember jóváhagyása pedig a jelek szerint elakadt Washingtonban — hívják fel a figyelmet forrásaink.)

* Moszkvából Konkoly Norbertnek kellett távoznia, miközben diplomaták kölcsönös kiutasításával — amelyben szeptemberben a Magyar-kormány lépet először — régóta nem látott mélypontra kerültek a magyar-orosz politikai kapcsolatok. Az orosz fél válaszlépéséről csütörtökön a berendelt ügyvivőt tudták csak tájékoztatni.

* Kijevben a szintén karrierdiplomata Heizer Antalt mentették fel, miközben a magyar kormány nemrég diplomáciai nézeteltérésbe futott Ukrajnával azzal kapcsolatban, tagjai lettünk-e a Kárpáti Nyolcak együttműködésnek, illetve októberre várják az áttörést a kárpátaljai magyarok jogainak rendezésében.

Orbán Anita és külügyes vezetőtársai. Nagykövetek kerestetnek. Fotó: Orbán Anita Facebook-oldala

Macronra várva

* Párizsban legalább lehet tudni, hogy Ablonczy Balázs történész, az ottani magyar kulturális intézet korábbi vezetője a kiszemelt, de tegnapi interjújában a HVG még kissé elsietve nevezi őt nagykövetnek. A külképviselet honlapja szerint is Kézsmárki Adrienn ideiglenes ügyvivő a rangidős diplomata, miközben a francia fővárosban négy hónapja nem mondják ki, eljön-e végül is Emmanuel Macron francia elnök október 23-án Magyar Péter meghívására az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján esedékes állami rendezvényre. A teljes képhez hozzátartozik, hogy Tromler Miklóst pedig még a kormányfő júniusi párizsi látogatása előtt „lekapcsolták”, így egy évet sem tölthetett ottani nagykövetségünk élén.

Az említett négy külföldi állam közül háromnak jelenleg is szolgál Budapesten nagykövete.