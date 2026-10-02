A kormányváltás óta hatalmasat ugrott a fiatalok körében a munkanélküliség

Regős Gábor, a Gránit Alapkezel vezető közgazdásza jelezte: a munkanélküliségi ráta növekedésében szerepet játszik a választási eredmények miatti átrendeződés hatása is – akár az állami, akár a vállalati szférában –, az utóbbinál elsősorban az államhoz kapcsolódó vállalatokra utalt.

Az eddig elbocsátottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, míg az eddigi helyüket sok esetben vélhetően nem töltötték fel.

A következő hónapokban kiderül, hogy ez egy tartós folyamat kezdete vagy csak egy átmeneti átrendeződés hatását látjuk. Összességében ha sikerül beindítani a gazdasági növekedést, az mindenképpen segít a munkaerőpiacnak is, illetve a feldolgozóipar szélesebb körű beindulása is segíthetne, de egyelőre ezt nem látjuk, és a külső kereslet alapján nem is biztos, hogy rövid távon bekövetkezik.

Sorra zárnak be a gyárak

Az utóbbi időszakban Magyarországon történt gyárbezárások és a megszűnő munkahelyek ügyében tartott sajtótájékoztatót Palóc André, aki szintén felhívta a figyelmet arra, hogy a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint nőtt a munkanélküliség. A Fidesz országgyűlési képviselője felidézte, hogy Tószegen egy kerékpárgyár zár be, amivel négyszáz munkahely szűnik meg. Bonyhádon a zománcgyár bezárásával 150, míg a jászberényi Electrolux-gyár megszűnésével 600 család megélhetése kerül veszélybe. Emellett Győrben egy autóalkatrész-beszállító gyár szünteti be a tevékenységét, amivel 500-an kerülnek utcára. Összességében csaknem 1700 munkahely van, ami a gyárbezárások miatt meg fog szűnni.



