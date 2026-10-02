Georgiának ennél nagyobb esélye nem lesz, de mit szóljanak a magyarok?

– Magyarországnak meglesz az az előnye, hogy hazai pályán játszik, de nekünk ez az utolsó esély, hogy sikeresek legyünk ebben a csoportban. Nagy kihívás lesz ez a mérkőzés, de az a célunk, hogy elvigyük a három pontot – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón a vendégek 45 éves szakvezetője, aki nem beszélt elődjével, a francia Willy Sagnollal, mert megvannak a saját elképzelései.

A budapesti Puskás Arénában 20.45-kor a szerb Szrdjan Jovanovics sípjelére kezdődik a magyar–georgiai találkozó. A két válogatott korábban összesen két alkalommal találkozott egymással: a 2002-es világbajnokság selejtezősorozatában Budapesten 4-1-es, majd Tbilisziben 3-1-es hazai siker született.

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 3. forduló, péntek:

Magyarország–Georgia 20.45

Ukrajna–Észak-Írország 20.45 (Nagyszombat)

A csoport állása: 1. Észak-Írország és Ukrajna 4-4 pont (1-0-s gólkülönbség), 3. Georgia és Magyarország 1-1 pont (0-1).