Az MLSZ tiszta vizet öntött a pohárba arról, hogy tárgyal-e Marco Rossi utódjáról

Marco Rossi vezetésével folytatódik a Nemzetek Ligája

Marco Rossi 2018 júniusa óta irányítja a magyar válogatottat, amellyel két Európa-bajnokságon is részt vett. Az északírek elleni hétfői 0-0 volt a 89. mérkőzése a nemzeti csapat kispadján, ezzel Baróti Lajos (117 meccs) mögött a második legtöbb találkozón szereplő magyar szövetségi kapitány.

A magyar válogatott legközelebb pénteken, Grúzia ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában. A csapatnak addigra elsősorban hatékonyságban kell előrelépnie, hiszen az első két fordulóban még nem sikerült gólt szereznie.