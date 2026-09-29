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Az MLSZ tiszta vizet öntött a pohárba arról, hogy tárgyal-e Marco Rossi utódjáról

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A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi maga tett sejtelmes nyilatkozatot a jövőjére utalva az Ukrajna elleni vereség után a Nemzetek Ligája nyitányán. Ezután az Öltözőn Túl blog adta hírül, hogy értesülése szerint az MLSZ már tárgyalásokat folytatott a Ferencváros korábbi sikeredzőjével, Szerhij Rebrovval az utódlásról. Rebrov ráadásul néhány hónapja maga fogalmazott úgy a Nemzeti Sportnak, hogy szívesen lenne magyar szövetségi kapitány. Az MLSZ most reagált a híresztelésekre, cáfolva azokat.

Szalay Attila
2026. 09. 29. 18:33
Marco Rossi jövőjével kapcsolatos kérdésben reagált az MLSZ Fotó: PAUL FAITH Forrás: AFP

Marco Rossi vezetésével folytatódik a Nemzetek Ligája

Marco Rossi 2018 júniusa óta irányítja a magyar válogatottat, amellyel két Európa-bajnokságon is részt vett. Az északírek elleni hétfői 0-0 volt a 89. mérkőzése a nemzeti csapat kispadján, ezzel Baróti Lajos (117 meccs) mögött a második legtöbb találkozón szereplő magyar szövetségi kapitány.

A magyar válogatott legközelebb pénteken, Grúzia ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában. A csapatnak addigra elsősorban hatékonyságban kell előrelépnie, hiszen az első két fordulóban még nem sikerült gólt szereznie.

MLSZmagyar labdarúgó–válogatottSzerhij RebrovMarco RossiSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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