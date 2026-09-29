A két volt fideszes minisztert ezt követően őrizetbe vették.
Újabb tiszás mondott ellent Magyar Péternek
Újabb, a Tisza Párt soraiban betöltött fontos tisztséget viselő politikus fogalmazott meg a pártelnök álláspontjával ellentétes véleményt. Sasi-Nagy Edit, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának tiszás elnöke szerint ugyan van létjogosultsága annak, hogy a képviselők közvádas bűncselekmények esetén ne élvezzenek mentelmi jogot, ám a jelenlegi intézményi keretek között nem tartja feltétlenül szerencsésnek az eltörlést. Magyar Péter ezzel szemben a múlt héten jelentette be, hogy kezdeményezi a képviselői mentelmi jog eltörlését a közvádas bűncselekményeknél.
Borítókép: Dr. Sasi-Nagy Edit, a Tisza Párt képviselője (Fotó: Facebook/Sasi-Nagy Edit)
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