Velkey György elaludt Magyar Péter beszéde közben + videó
Miközben Magyar Péter a parlamentben arról igyekezett meggyőzni a képviselőket, hogy korábbi kijelentéseivel nem fenyegette a rendőröket és az ügyészeket, saját államtitkárának figyelmét sem sikerült maradéktalanul lekötnie. Velkey György látványosan küzdött az álmossággal: többször lecsukódott a szeme, amelyet csak nagy nehézségek árán sikerül nyitva tartania.
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