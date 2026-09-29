„Téged mikor visznek?” – Nem minden kommentelő lelkesedett Magyar Péter bejelentése után

A felvetés különösen annak fényében volt aktuális, hogy a parlament Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztette a 2024-es telefonlopási ügy miatt. Az ügyészségi gyanú szerint Magyar egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, amely később a Dunába került. Magyar tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el.

„Te mikor kerülsz sorra??” – kérdezte tőle Zoltán. Egy másik kommentelő még rövidebben fogalmazott: „Téged mikor visznek??” Mónika hosszabban fejtette ki ugyanezt. „Csak egy kérdés. Téged miért nem vettek őrizetbe a nyomozás lefolytatásáig, ha ez az új büntetőeljárás, hogy valakit meggyanúsítanak, lecsuknak, és utána elkezdenek nyomozni, bizonyítani az ügyben???” – kérdezte. Ezután három szóban foglalta össze, hogyan látja a történteket: „Diktatúra/AVH/Színház”. Szerinte ráadásul minél több volt fideszes politikus kerül börtönbe, annál könnyebb elterelni a figyelmet az olyan kérdésekről, mint az energia- és élelmiszerárak vagy az adók.

Miért Magyar jelenti be?

Mások nem Magyar saját ügyét állították szembe Sesztákéval, hanem azt kifogásolták, hogy egyáltalán miért a miniszterelnök közli egy ellenzéki politikus őrizetbe vételét.

„Miért a miniszterünknek kell ezt bejelenteni” – kérdezte Péter. Mint írta, aki bizonyíthatóan bűnös, „az kapja meg a méltó büntetését”, csakhogy szerinte az ügy egyelőre nem tart ott. Úgy vélte, addig az ilyen kommunikációval „élvezni, hergelni lehet”, az egész pedig politikai színezetet kap. Arra is figyelmeztetett, hogy az így felhalmozódó indulatok később Magyar ellen fordulhatnak.

Andrea azt kérte számon, miért volt egyáltalán szükség a miniszterelnök külön bejegyzésére. „Bemondta az összes TV, megírta az összes lap” – írta, majd azt kérdezte Magyartól, valóban az ilyen „semmit mondó üres posztolásokért” fizetik-e.

Egy további hozzászóló arra volt kíváncsi, mihez kezd majd Magyar, „amikor vége lesz ennek a műsornak, amikor már nem lesz kit meghurcolni”. Szerinte a kormányfő addig képes egyben tartani saját közösségét, amíg tart a „cirkusz”, utána azonban már a teljesítményével kellene bizonyítania.

Volt, aki ennél is tömörebben jelezte, hogy inkább más kormányzati eredmények érdekelnék. Mindössze ennyit kérdezett: „Az EU-s pénz mikor érkezik?”

Mint ismert, Seszták Miklóst a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben vették őrizetbe: a volt miniszterrel szemben mintegy 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz elfogadásának gyanúja miatt folyhat eljárás. Hankó Balázst az NKA-ügyben vették őrizetbe, miután a parlament az ő mentelmi jogát is felfüggesztette. Az ügyészség szerint az Nemzeti Kulturális Alap forrásaiból összesen 17,3 milliárd forintot használhattak fel a törvényben meghatározott céloktól eltérően. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsíthatják.