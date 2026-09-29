Kétséges, hogy bármi lesz a várólisták csökkentéséből, ez az oka

Mi lesz a válasz a harmincezres állományhiányra?

A szerző azt kérte a tárcától, közölje, mely kórházakban hány teljes csapat vállalhat többletmunkát, és ki gondoskodik a hétvégén megoperált betegek későbbi ellátásáról. A bejegyzés felidézte, hogy Hegedűs májusban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara helyzetértékelésére hivatkozva több mint harmincezer hiányzó ápolóról beszélt. Akkor a szakdolgozók átlagéletkorát 47,3 évben, az 58 év felettiek számát 25 ezerben jelölte meg, és a túlterhelést is bírálta. A csoport posztjának szerzője ezért azt kérdezi, hogyan lehet a hétvégi és délutáni műtétekhez szükséges személyzetet biztosítani. Ha pedig a minisztérium számol a többletmunkával, mutassa be annak személyi feltételeit és díjazását is – kérte a szerző.

Milyen összegek járnának a dolgozóknak?

Külön azt is tisztázni kell, hogy pontosan kik részesülnek a „csapatrészesedésből”, a műtőben dolgozók mellett az őrző és az osztály ápolói is kapnak-e pénzt, mekkora összeget és mikor. Emellett arra is választ vár a szerző, hogy a tízmilliárd forint hány, a jelenlegi teljesítményen felüli műtétet fedez, és miből finanszírozzák a beavatkozások utáni ellátást. A miniszter a dolgozói ösztönzők egy részét a betegek által jelzett kezelési eredményekhez és ellátási tapasztalatokhoz is kötné. A csoport bejegyzése ezek mérésének munkaigényére és a díjazás feltételeire kíváncsi,