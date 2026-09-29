Kétséges, hogy bármi lesz a várólisták csökkentéséből, ez az oka

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Melyik kórházban és kik végzik el a többletműtéteket, és mennyit kapnak érte? – intézte a várólisták kapcsán kérdését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez a az 1001 nővér – Felmondjuk a csendet csoport egyik adminisztrátora. Az egészségügyieket magába foglaló csoport célja elsősorban a szakmai ellenállás, céljuk a betegbiztonság és a szakmai méltóság visszaszerzése.

Magyar Nemzet
2026. 09. 29. 5:42
Forrás: Polyák Attila
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Mi lesz a válasz a harmincezres állományhiányra?

A szerző azt kérte a tárcától, közölje, mely kórházakban hány teljes csapat vállalhat többletmunkát, és ki gondoskodik a hétvégén megoperált betegek későbbi ellátásáról. A bejegyzés felidézte, hogy Hegedűs májusban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara helyzetértékelésére hivatkozva több mint harmincezer hiányzó ápolóról beszélt. Akkor a szakdolgozók átlagéletkorát 47,3 évben, az 58 év felettiek számát 25 ezerben jelölte meg, és a túlterhelést is bírálta. A csoport posztjának szerzője ezért azt kérdezi, hogyan lehet a hétvégi és délutáni műtétekhez szükséges személyzetet biztosítani. Ha pedig a minisztérium számol a többletmunkával, mutassa be annak személyi feltételeit és díjazását is – kérte a szerző.

Milyen összegek járnának a dolgozóknak?

Külön azt is tisztázni kell, hogy pontosan kik részesülnek a „csapatrészesedésből”, a műtőben dolgozók mellett az őrző és az osztály ápolói is kapnak-e pénzt, mekkora összeget és mikor. Emellett arra is választ vár a szerző, hogy a tízmilliárd forint hány, a jelenlegi teljesítményen felüli műtétet fedez, és miből finanszírozzák a beavatkozások utáni ellátást. A miniszter a dolgozói ösztönzők egy részét a betegek által jelzett kezelési eredményekhez és ellátási tapasztalatokhoz is kötné. A csoport bejegyzése ezek mérésének munkaigényére és a díjazás feltételeire kíváncsi, 

ki fogja követni a betegek állapotát, ki dolgozza fel az adatokat, és egy dolgozó juttatását milyen arányban befolyásolják a később mért eredmények?

 

hegedűs zsoltegészségügy1001 nővér – felmondjuk a csendetSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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