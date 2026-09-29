Elengedte a Tisza-kormány az üldözött keresztények kezét? Azbej Tristan szerint csak ígéretek maradtak

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Nemrég kezdte meg működését az Axioma Központ az Üldözött Keresztényekért (CPC) Azbej Tristan vezetésével, amelynek célja, hogy civil keretben vigye tovább a korábbi, államtitkársági szintű magyar szerepvállalás szellemi örökségét az üldözött keresztények ügyében, miután az új kormányzat megszüntette a kormányzati egységet. Azbej Tristan beszélt lapunknak céljaikról, az előzményekről és a jövőről.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 29. 5:30
Keresztények Nigériában Fotó: OLYMPIA DE MAISMONT Forrás: AFP
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Azbej Tristan elmondta, már a megalakult központ vezetőjeként a múlt héten Londonban járt, ahol a nemzetközi vallásszabadság területén jelentős angliai szereplőkkel egyeztetett az együttműködés lehetőségéről és értelméről. – Ők az elmúlt években kifejezett példaként állították a korábbi magyar kormányt az üldözött keresztények megsegítése miatt. Sok gyakorlatot át is vettek tőlünk. Most itt van a lehetőség, hogy közösen vigyük ezeket, már civil keretben – mondta. 

Hozzátette, 

sokan vannak nyugaton, Angliában és az Egyesült Államokban is, akik nagy veszteségként élik meg az államtitkárság magyarországi megszüntetését. Ők részesei akarnak lenni annak, hogy a munkát, akár nemzetközi civil összefogással, folytassák. 

– Ez az, amit szellemi örökségnek nevezek, amit tovább vihetett volna a kormányzat, hogyha nem szünteti meg az államtitkárságot, de mi nem hagyhatjuk elenyészni, és civil formában őrizzük. Sőt, nemcsak őrizzük, hanem igyekszünk minél előbb újra humanitárius támogatások és így programok formájában kamatoztatni ezt a tudást – mondta.

Azbej Tristan kitért arra is: bízott abban, hogy lesz egy utódja, akinek átadhatja a munkát, a tudást, hiszen elhangzottak olyan ígéretek, hogy az üldözött keresztények megsegítése továbbra is fontos lesz a kormányzatnak. Ám a magyarországi egyetemekre felvett száz üldözött keresztény ösztöndíjastól vonták meg idén, a nyár folyamán az ösztöndíjat, a Szentföldön pedig templomok építését állították le. 

– Én mégis, a kritikám mellett, bízom abban, hogy a kormányzat felismeri, miért fontos ez a téma. Arra szólítom fel a kormányzatot, hogy tegyen eleget az ígéretének és állítsa helyre az üldözött keresztények támogatását koordináló kormányzati egységet. Az ügy szempontjából az lenne a kedvező, ha nem egyedül Axioma Központra és a hasonló civil szervezetekre hárulna ez a feladat, hanem emellett a magyar állam, a magyar kormányzat karolná fel a világ szenvedő keresztény embereit, akik közül mindennap 12-13-at ölnek meg a világon – emelte ki Azbej Tristan.

Borítókép: Keresztény közösség Nigériában (Fotó: AFP)

üldözött keresztényekszervezetAzbej TristanSzóljon hozzá!

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