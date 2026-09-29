A férfi, aki mindenkitől távol tartaná magát, mégis milliók szerették meg

A Thália most ugyanezt a színházi formát választotta. Az Arizona Stúdióban Görög László egyedül áll a közönség elé, és Ove történetén keresztül a többi szereplőt is ő idézi meg. A látvány szándékosan visszafogott, az előadás súlya a színészre és a történetre kerül. A premier előtt Horváth Illés, a Thália Színház stratégiai igazgatója éppen ezt emelte ki.

A ma esti előadás nem mozgatott nagy gépezetet. Nem volt grandiózus díszlete, nem forgott, nem emelkedett, nem süllyedt, nem reptetett, nem vonultatott fel ruhakölteményeket. Ez az előadás azt mutatta meg, amiért több ezer évvel ezelőtt megszületett a színház, és aminél Peter Brook szerint más nem is kell hozzá: az embert. Az embert a maga bonyolultságában és csodálatosságában

– fogalmazott.

Fotó: Kállai-Tóth Anett

Görög László korábban arról beszélt, hogy színészként természetesen vonzó számára a lehetőség, hogy egy előadáson belül ennyiféle alakot szólaltathat meg, de számára mégis maga Ove a legfontosabb. Úgy látja, a figura mogorvasága nem valamiféle felvett viselkedés, hanem egyszerűen az alapállapota, miközben nagyon tiszta értékrend szerint él.

Barátságból színész-rendező kapcsolat

Az előadás egy másik szempontból is különleges a Thália számára: a főszereplő és a rendező egyaránt a társulat tagja. Görög Lászlót és Zayzon Zsoltot tízéves barátság köti össze, ezúttal azonban színész-rendező helyzetben kellett együtt dolgozniuk. A produkció formája a próbák alatt, közös munkával alakult. Zayzon szerint a dobozok ötlete már a folyamat elején megszületett: ezek segítségével szerették volna megjeleníteni Ove emlékeit.

Egy elég komoly érzelmi hullámvasút van mögöttünk. Sokat sírtunk, sokat morcoskodtunk, és közben valahogy megszületett ez az előadás. Az elején fogalmam sem volt, hogyan kell egy monodrámához hozzányúlni. Volt például egy gondolatom, hogy legyenek benne dobozok, amik valahogy az emlékeket jelenítik meg, Laci pedig rögtön azt mondta: »mutatom!«

– idézte fel a rendező a közös munkát.

Fotó: Juhász Éva

A díszletet Mátravölgyi Ákos, a jelmezeket Kenyeri Orsolya tervezte, a dramaturg Tóth Kata, rendezőasszisztensként, súgóként és ügyelőként Fitos Réka dolgozott az előadáson. Horváth Illés szerint a darab kiválasztásakor az is szempont volt, hogy Görög László olyan szerepet kapjon, amelyben megmutathatja színészi eszköztárát.