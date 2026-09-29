A férfi, aki mindenkitől távol tartaná magát, mégis milliók szerették meg

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Fredrik Backman több mint egy évtizede indította útjára Ove történetét: a mogorva, szabálykövető férfi előbb az olvasókat, majd a mozinézőket hódította meg. A történetből egyszemélyes színpadi változat is született, amely most először látható Magyarországon. A Thália Színház Az ember, akit Ovénak hívnak című monodrámájában Görög László áll egyedül a színpadon, az előadást Zayzon Zsolt rendezte.

Viland Gabriella
2026. 09. 29. 5:20
Fotó: Juhász Éva
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A Thália most ugyanezt a színházi formát választotta. Az Arizona Stúdióban Görög László egyedül áll a közönség elé, és Ove történetén keresztül a többi szereplőt is ő idézi meg. A látvány szándékosan visszafogott, az előadás súlya a színészre és a történetre kerül. A premier előtt Horváth Illés, a Thália Színház stratégiai igazgatója éppen ezt emelte ki.

A ma esti előadás nem mozgatott nagy gépezetet. Nem volt grandiózus díszlete, nem forgott, nem emelkedett, nem süllyedt, nem reptetett, nem vonultatott fel ruhakölteményeket. Ez az előadás azt mutatta meg, amiért több ezer évvel ezelőtt megszületett a színház, és aminél Peter Brook szerint más nem is kell hozzá: az embert. Az embert a maga bonyolultságában és csodálatosságában

 – fogalmazott.

Fotó: Kállai-Tóth Anett

Görög László korábban arról beszélt, hogy színészként természetesen vonzó számára a lehetőség, hogy egy előadáson belül ennyiféle alakot szólaltathat meg, de számára mégis maga Ove a legfontosabb. Úgy látja, a figura mogorvasága nem valamiféle felvett viselkedés, hanem egyszerűen az alapállapota, miközben nagyon tiszta értékrend szerint él.

Barátságból színész-rendező kapcsolat

Az előadás egy másik szempontból is különleges a Thália számára: a főszereplő és a rendező egyaránt a társulat tagja. Görög Lászlót és Zayzon Zsoltot tízéves barátság köti össze, ezúttal azonban színész-rendező helyzetben kellett együtt dolgozniuk. A produkció formája a próbák alatt, közös munkával alakult. Zayzon szerint a dobozok ötlete már a folyamat elején megszületett: ezek segítségével szerették volna megjeleníteni Ove emlékeit.

Egy elég komoly érzelmi hullámvasút van mögöttünk. Sokat sírtunk, sokat morcoskodtunk, és közben valahogy megszületett ez az előadás. Az elején fogalmam sem volt, hogyan kell egy monodrámához hozzányúlni. Volt például egy gondolatom, hogy legyenek benne dobozok, amik valahogy az emlékeket jelenítik meg, Laci pedig rögtön azt mondta: »mutatom!«

 – idézte fel a rendező a közös munkát.

Fotó: Juhász Éva

A díszletet Mátravölgyi Ákos, a jelmezeket Kenyeri Orsolya tervezte, a dramaturg Tóth Kata, rendezőasszisztensként, súgóként és ügyelőként Fitos Réka dolgozott az előadáson. Horváth Illés szerint a darab kiválasztásakor az is szempont volt, hogy Görög László olyan szerepet kapjon, amelyben megmutathatja színészi eszköztárát.

Fotó: Juhász Éva

Ha ennek a társulatnak van egy olyan formátumú művésze, mint Görög László, akkor kapjon olyan feladatot, amelyben fantasztikus színészi kvalitásai megfelelően kibontakozhatnak. Az a szellem, érzékenység, ízlés és profizmus, amellyel Laci eljátssza ezt a művet, olyan minőséget teremt, amelyre az egész színház nagyon büszke lehet

– mondta a premier után.

Az ember, akit Ovénak hívnak szeptember 26-tól látható a Thália Színház Arizona Stúdiójában. A produkcióval kezdődött a teátrum kilenc bemutatót felvonultató Fordulatok Évada; a következő premier október 3-án Molnár Ferenc Játék a kastélyban című darabja lesz a Nagyszínpadon.

 

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