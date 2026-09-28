Egy fehér festmény teszi próbára a barátságot Miskolcon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Mennyit ér egy szinte teljesen fehér festmény, és mit bír el egy több évtizedes barátság? Yasmina Reza világszerte játszott Művészet című vígjátékát Szabó Máté rendezésében mutatta be a Miskolci Nemzeti Színház. A látszólag művészeti ízlésről szóló vita hamar három régi barát kapcsolatának jóval érzékenyebb kérdéseit hozza felszínre.

Viland Gabriella
2026. 09. 28. 17:28
Fotó: EDER VERA
Véleményhírlevél

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fehér festmény így végül jóval több egyszerű színpadi kelléknél. Serge értéket és művészetet lát benne, Marc számára szinte felfoghatatlan, hogy barátja pénzt adott érte, Yvan pedig leginkább szeretné túlélni a kettőjük között kibontakozó háborút. Hogy melyiküknek van igaza a képről, lassanként másodlagossá válik. Sokkal kényelmetlenebb kérdés, hogy mit gondolnak valójában egymásról.

 

miskolci nemzeti színházyasmina rezaművészetSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekMagyar Péter

Nagy falat lesz

Pilhál György avatarja

Legújabban a sporton keres fogást a minden húron játszó miniszterelnök.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.