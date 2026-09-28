A fehér festmény így végül jóval több egyszerű színpadi kelléknél. Serge értéket és művészetet lát benne, Marc számára szinte felfoghatatlan, hogy barátja pénzt adott érte, Yvan pedig leginkább szeretné túlélni a kettőjük között kibontakozó háborút. Hogy melyiküknek van igaza a képről, lassanként másodlagossá válik. Sokkal kényelmetlenebb kérdés, hogy mit gondolnak valójában egymásról.
Egy fehér festmény teszi próbára a barátságot Miskolcon
Mennyit ér egy szinte teljesen fehér festmény, és mit bír el egy több évtizedes barátság? Yasmina Reza világszerte játszott Művészet című vígjátékát Szabó Máté rendezésében mutatta be a Miskolci Nemzeti Színház. A látszólag művészeti ízlésről szóló vita hamar három régi barát kapcsolatának jóval érzékenyebb kérdéseit hozza felszínre.
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