Borítókép: Hankó Balázs a családja körében a Fidesz-frakció parlamenti irodájában (Fotó: Fidesz-frakció)
Magyar Péter nagyon kereste – megmutatjuk, merre „bujkál” Hankó Balázs
A parlament hétfő reggel döntött arról, hogy felfüggesztik Hankó Balázs mentelmi jogát. Azóta a fideszes politikus az Országházban tartózkodik és várja az NKA-ügy további fekjleményeit.
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