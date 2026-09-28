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Magyar Péter nagyon kereste – megmutatjuk, merre „bujkál” Hankó Balázs

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A parlament hétfő reggel döntött arról, hogy felfüggesztik Hankó Balázs mentelmi jogát. Azóta a fideszes politikus az Országházban tartózkodik és várja az NKA-ügy további fekjleményeit.

Máté Patrik
2026. 09. 28. 15:33
Forrás: Fidesz-frakció
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Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Borítókép: Hankó Balázs a családja körében a Fidesz-frakció parlamenti irodájában (Fotó: Fidesz-frakció)

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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