Kőprofik: Nagy erőkkel keresi a rendőrség a BM államtitkárát – a BM-ben még nem próbálták

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Sajátos módját választotta a rendőrség annak, hogy megtalálja a Belügyminisztérium egyik államtitkárát: ahelyett, hogy a rendőrséget irányító tárcánál érdeklődött volna, Kálnoki-Kiss Attila korábbi munkahelyéhez, a 24.hu kiadójához fordult a politikus lakcíméért és elérhetőségeiért. A történetet különösen pikánssá teszi, hogy amikor a lap jelezte: egykori munkatársuk május óta éppen a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára, a hatóság nem adta fel, hanem ismét felszólította a kiadót az adatszolgáltatásra.

Kárpáti András
2026. 09. 28. 13:48
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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