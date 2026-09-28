Kőprofik: Nagy erőkkel keresi a rendőrség a BM államtitkárát – a BM-ben még nem próbálták
Sajátos módját választotta a rendőrség annak, hogy megtalálja a Belügyminisztérium egyik államtitkárát: ahelyett, hogy a rendőrséget irányító tárcánál érdeklődött volna, Kálnoki-Kiss Attila korábbi munkahelyéhez, a 24.hu kiadójához fordult a politikus lakcíméért és elérhetőségeiért. A történetet különösen pikánssá teszi, hogy amikor a lap jelezte: egykori munkatársuk május óta éppen a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára, a hatóság nem adta fel, hanem ismét felszólította a kiadót az adatszolgáltatásra.
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