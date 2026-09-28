Borítókép: Baka András köztársasági elnök (Fotó: Ladóczki Balázs)
Ismét elbukott Baka András legfőbb ügyész jelöltje
Az Országgyűlés hétfői, titkos szavazásán sem kapta meg a szükséges támogatást Szathmáry Zoltán, akit Baka András köztársasági elnök jelölt a legfőbb ügyészi posztra. A döntés után továbbra is Lajtár István legfőbb ügyészhelyettes gyakorolja a legfőbb ügyészi jogköröket.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en