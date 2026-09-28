Vucsics lemondott, elnökként utoljára szólalt fel

Mint mondta, az állam élén töltött évek után az ember megérti, hogy a fejlődés ritkán halad olyan gyorsan, ahogyan szeretné.

Hangsúlyozta, hogy hálás azoknak a polgároknak, akik két alkalommal is nagy arányban bizalmat szavaztak neki, és ezzel ráruházták a legmagasabb tisztséget és felelősséget, amelyet egy ember kaphat.

Beszéde végén Vucsics a nyilvánosság előtt aláírta lemondónyilatkozatát, és közölte: hétfő reggel adja át az államfői feladatokat Ana Brnabics házelnöknek. A szerb jogszabályok szerint megbízatása akkor szűnik meg, amikor írásos lemondása megérkezik a parlamentbe.

Borítókép: Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)