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Felfüggesztették Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát, a Fidesz bojkottálta az ülést

Felfüggesztheti Magyar Péter mentelmi jogát a parlament

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Hétfőn két üléssel folytatódik az Országgyűlés munkája: délelőtt a képviselők három politikus – Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós – mentelmi jogáról, valamint az új legfőbb ügyész megválasztásáról dönthetnek, délután pedig a múlt héten megkezdett rendes ülés folytatódik. A legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltán megválasztását a Tisza nem támogatja.

Pámer Dávid
2026. 09. 28. 8:27
Fotó: Ladóczki Balázs
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Magyar Péter szerdán közölte, hétfő délelőttre összehívják az Országgyűlés rendkívüli ülését, hogy

 a parlament azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről. 

Az erről szóló kezdeményezést – a kormánypárti képviselők egyötödének aláírásával – csütörtökön nyújtotta be a parlamentnek Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője. Az országgyűlési honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a 9 órakor kezdődő rendkívüli ülésen, ha a jelenlévő képviselők négyötöde hozzájárul, nem lesznek napirenden kívüli felszólalások.

 

Legfőbb ügyész jelöltről is szavaznak

A parlament a mentelmi ügyek megtárgyalása mellett várhatóan dönt a legfőbb ügyész megválasztásáról titkos szavazáson. Baka András köztársasági elnök korábban Szathmáry Zoltánt, a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya, Elvi Ügyek Osztályának osztályvezető ügyészét javasolta legfőbb ügyésznek. 

Az előző legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt. Baka András szeptember 21-én jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt jelöli legfőbb ügyésznek. 

Az államfő a jelölés kapcsán az Országgyűlésben arról beszélt: ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan személyt keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését.

 

A Tisza nem akarja megszavazni Szathmáryt

Magyar Péter szeptember 22-én bejelentette, hogy a Tisza-frakció nem támogatja a jelöltet. Kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen a legfőbb ügyész. A Sándor-palota kommunikációs igazgatósága még aznap közölte: a köztársasági elnök megtette javaslatát a legfőbb ügyész személyére, a döntés az Országgyűlés feladata és felelőssége. Sajtóhírek szerint a Tisza-frakció a többi között azért utasíthatja el a jelöltet, mert annak testvére az Alkotmányvédelmi Hivatal osztályvezetőjeként az aranykonvojügy - egy ukrán pénzszállító autó március 5-ei elfogása miatt indult büntetőeljárás - egyik gyanúsítottja. 

Az alaptörvény szerint a "legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre. A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges." A parlament várhatóan 13 órakor folytatja a múlt héten kezdett rendes ülését, az országgyűlési honlapon olvasható napirend szerint az ülésnap Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik.

 Az ülésen a képviselők másfél órában kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is. Az Országgyűlés ülése napirend utáni felszólalásokkal zárul.

 

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