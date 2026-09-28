„Van gond a toronyban!” – össztűz zúdult Csézyre a szavazathamisítós botránya miatt

Egy újabb kommentelő megemlítette, hogy már rengeteg szavazás volt a parlamentben, így Csézy tudja, hogy melyik gomb mit jelent. Továbbá kiemelte a hozzászóló, hogy az ominózus szavazásnál a Tisza szerint minden kormánypárti képviselő a lelkiismerete szerint szavazott.

Akkor miért kellett segítség? A padszomszédjának mi köze az Ön lelkiismeretéhez?

– vetette fel a jogos kérdést.

Azért kellett segítséget kérni, hogy megnyomjon egy gombot? Van gond a toronyban

– osztotta meg rövid, de annál velősebb véleményét egy újabb hozzászóló.

Míg más azt vetette fel, hogyha Csézy gombot sem tud egyedül nyomni, akkor minek lett képviselő, majd ironikusan megjegyezte, hogy elvileg az országgyűlési képviselők komoly ügyekben döntenek.

Hány gomb van? Három? Igen, nem, tartózkodom? Ez nem megy egyedül? Nem véletlenül hív a főni titeket kólás doboznak!

– vélekedett egy kommentelő, emlékeztetve arra, hogy Magyar Péter korábban kólás doboznak nevezte a képviselőit.

De volt, aki csak egyetlen rövid kérdést intézett Csézyhez:

Mikor mond le?

Vona Gábor és Magyar Péter is megjelent a kommentmezőkben

Politikusok is hozzászóltak az ügy kapcsán a bejegyzéshez. Csézy posztja alatt megjelent Vona Gábor is, aki szerint fideszes hozzállást tükröz a magyarázkodás. – Nem lehetne kiállni és vállalni a felelősséget. Nem is önnek, hanem a képviselőtársának? – tette fel a kérdést az egykori bukott miniszterelnök-jelölt.

Schmummer Orsolya is megosztotta egyébként Csézy Erzsébet bejegyzését, annyit melléírva, hogy

Technikai segítség történt.

A megosztáshoz még Magyar Péter miniszterelnök is kommentelt három emojit. Panyi Miklós fideszes képviselő erre felvetette, hogy Magyar Nemzetet olvasni nem lehet az ülésteremben, de más helyett szavazni rendben van a kormányfő szerint.

Borítókép: Schummer Orsolya és Csézy Erzsébet tiszás parlamenti képviselők (Forrás: Facebook)