„Van gond a toronyban!” – össztűz zúdult Csézyre a szavazathamisítós botránya miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Többen is megkérdőjelezték Csézy Erzsébet képviselői alkalmasságát, miután botrány lett abból, hogy egy parlamenti voksolásnál Schummer Orsolya szavazott az énekesnőből lett politikus helyett. Az eset rendkívül súlyos megszegése a parlamenti szabályoknak, így nem véletlen, hogy Csézy Facebook-oldalát elárasztották a méltatlankodó kommentelők.

Máté Patrik
2026. 09. 28. 5:42
Schummer Orsolya és Csézy Erzsébet tiszás parlamenti képviselők Forrás: Facebook/Csézy Erzsébet
Véleményhírlevél

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy újabb kommentelő megemlítette, hogy már rengeteg szavazás volt a parlamentben, így Csézy tudja, hogy melyik gomb mit jelent. Továbbá kiemelte a hozzászóló, hogy az ominózus szavazásnál a Tisza szerint minden kormánypárti képviselő a lelkiismerete szerint szavazott. 

Akkor miért kellett segítség? A padszomszédjának mi köze az Ön lelkiismeretéhez?

– vetette fel a jogos kérdést.

 

Azért kellett segítséget kérni, hogy megnyomjon egy gombot? Van gond a toronyban

– osztotta meg rövid, de annál velősebb véleményét egy újabb hozzászóló.

Míg más azt vetette fel, hogyha Csézy gombot sem tud egyedül nyomni, akkor minek lett képviselő, majd ironikusan megjegyezte, hogy elvileg az országgyűlési képviselők komoly ügyekben döntenek.

Hány gomb van? Három? Igen, nem, tartózkodom? Ez nem megy egyedül? Nem véletlenül hív a főni titeket kólás doboznak!

– vélekedett egy kommentelő, emlékeztetve arra, hogy Magyar Péter korábban kólás doboznak nevezte a képviselőit.

 

De volt, aki csak egyetlen rövid kérdést intézett Csézyhez:

Mikor mond le?

 

Vona Gábor és Magyar Péter is megjelent a kommentmezőkben

Politikusok is hozzászóltak az ügy kapcsán a bejegyzéshez. Csézy posztja alatt megjelent Vona Gábor is, aki szerint fideszes hozzállást tükröz a magyarázkodás. – Nem lehetne kiállni és vállalni a felelősséget. Nem is önnek, hanem a képviselőtársának? – tette fel a kérdést az egykori bukott miniszterelnök-jelölt. 

Schmummer Orsolya is megosztotta egyébként Csézy Erzsébet bejegyzését, annyit melléírva, hogy 

Technikai segítség történt.

A megosztáshoz még Magyar Péter miniszterelnök is kommentelt három emojit. Panyi Miklós fideszes képviselő erre felvetette, hogy Magyar Nemzetet olvasni nem lehet az ülésteremben, de más helyett szavazni rendben van a kormányfő szerint. 

Borítókép: Schummer Orsolya és Csézy Erzsébet tiszás parlamenti képviselők (Forrás: Facebook)

 

csézy erzsébettiszaschummer orsolyaországgyűlési képviselőSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekMagyar Péter

Nagy falat lesz

Pilhál György avatarja

Legújabban a sporton keres fogást a minden húron játszó miniszterelnök.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu