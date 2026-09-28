Armstrongtól ezt is elvették, Pogacart szivárványban segíthetik a csúcsra

Az utolsó körre fordulva 53 másodperccel vezetett a kiváló amerikai időfutammenő, ezt tíz másodpercre faragta az üldözőboly, azonban nem volt meg az összhang, így a 28 éves McNulty – az UAE csapatánál a kapitány, Pogacar első számú segítője – kitartott az élen.

Lance Armstrong 1993-as sikere után lett ismét amerikai vb-győztes, így McNulty viselheti a szivárványszínű trikót a következő egy évben.

– Még mindig nem hiszem el, nem gondoltam volna, hogy valóban megszerezhetem a világbajnoki mezt. Persze, álmodoztam róla, és reménykedtem benne. Vannak napok, amikor minden összeáll – nyilatkozta az új világbajnok, akinek a támadása nem volt előre eltervezve. – A végén már a görcsölés határán voltam, és annak is, hogy teljesen elfogyjak. A lábaim olyanok voltak, mint a főtt tészta. Soha nem voltam még ennyire kimerült – mondta, majd hozzátette, reméli, Pogacar büszke rá. A szlovén a közösségi médiában (is) gratulált csapattársának, és kifejezte büszkeségét miatta.

Brandon McNulty eddig is szeretett Montréalban versenyezni, ezután még inkább a kedvence lesz. Fotó: Belga Mag via AFP/Jasper Jacobs

Az MTI hozzátette, hogy McNulty üldözői a második helyért sprinteltek, és ebben az ausztrál Michael Matthews bizonyult a leggyorsabbnak, míg harmadikként Van der Poel ért célba, akinek nagyapja, a francia Raymond Poulidor Montréalban vb-ezüstérmes volt 1974-ben.

Országúti kerékpáros vb, mezőnyverseny

férfiak (273,7 km):

Brandon McNulty (Egyesült Államok) 6:17:04 óra Michael Matthews (Ausztrália) 13 másodperc hátrány Mathieu van der Poel (Hollandia) azonos idővel

nők (180,4 km):