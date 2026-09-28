Armstrongtól ezt is elvették, Pogacart szivárványban segíthetik a csúcsra

Az utolsó körre fordulva 53 másodperccel vezetett a kiváló amerikai időfutammenő, ezt tíz másodpercre faragta az üldözőboly, azonban nem volt meg az összhang, így a 28 éves McNulty – az UAE csapatánál a kapitány, Pogacar első számú segítője – kitartott az élen.
Lance Armstrong 1993-as sikere után lett ismét amerikai vb-győztes, így McNulty viselheti a szivárványszínű trikót a következő egy évben.
– Még mindig nem hiszem el, nem gondoltam volna, hogy valóban megszerezhetem a világbajnoki mezt. Persze, álmodoztam róla, és reménykedtem benne. Vannak napok, amikor minden összeáll – nyilatkozta az új világbajnok, akinek a támadása nem volt előre eltervezve. – A végén már a görcsölés határán voltam, és annak is, hogy teljesen elfogyjak. A lábaim olyanok voltak, mint a főtt tészta. Soha nem voltam még ennyire kimerült – mondta, majd hozzátette, reméli, Pogacar büszke rá. A szlovén a közösségi médiában (is) gratulált csapattársának, és kifejezte büszkeségét miatta.
Az MTI hozzátette, hogy McNulty üldözői a második helyért sprinteltek, és ebben az ausztrál Michael Matthews bizonyult a leggyorsabbnak, míg harmadikként Van der Poel ért célba, akinek nagyapja, a francia Raymond Poulidor Montréalban vb-ezüstérmes volt 1974-ben.
Országúti kerékpáros vb, mezőnyverseny
férfiak (273,7 km):
- Brandon McNulty (Egyesült Államok) 6:17:04 óra
- Michael Matthews (Ausztrália) 13 másodperc hátrány
- Mathieu van der Poel (Hollandia) azonos idővel
nők (180,4 km):
- Demi Vollering (Hollandia) 4:45:09 óra
- Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Lengyelország) azonos idővel
- Elisa Longo Borghini (Olaszország) 4 mp h.