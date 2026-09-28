Armstrongtól ezt is elvették, Pogacart szivárványban segíthetik a csúcsra

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Már nem Lance Armstrong az utolsó amerikai felnőttvilágbajnok a férfiak között országúti kerékpárban. A montréali vb vasárnapi zárónapján Brandon McNulty győzött, ezzel Tadej Pogacar első számú segítője viselheti a szivárványszínű trikót a következő egy évben.

Wiszt Péter
2026. 09. 28. 7:42
Hosszú idő után van ismét amerikai világbajnok országúti kerékpárban Fotó: Belga Mag via AFP/Jasper Jacobs
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Az utolsó körre fordulva 53 másodperccel vezetett a kiváló amerikai időfutammenő, ezt tíz másodpercre faragta az üldözőboly, azonban nem volt meg az összhang, így a 28 éves McNulty – az UAE csapatánál a kapitány, Pogacar első számú segítője – kitartott az élen. 

Lance Armstrong 1993-as sikere után lett ismét amerikai vb-győztes, így McNulty viselheti a szivárványszínű trikót a következő egy évben. 

– Még mindig nem hiszem el, nem gondoltam volna, hogy valóban megszerezhetem a világbajnoki mezt. Persze, álmodoztam róla, és reménykedtem benne. Vannak napok, amikor minden összeáll – nyilatkozta az új világbajnok, akinek a támadása nem volt előre eltervezve. – A végén már a görcsölés határán voltam, és annak is, hogy teljesen elfogyjak. A lábaim olyanok voltak, mint a főtt tészta. Soha nem voltam még ennyire kimerült – mondta, majd hozzátette, reméli, Pogacar büszke rá. A szlovén a közösségi médiában (is) gratulált csapattársának, és kifejezte büszkeségét miatta.

Brandon McNulty eddig is szeretett Montréalban versenyezni, ezután még inkább a kedvence lesz
Brandon McNulty eddig is szeretett Montréalban versenyezni, ezután még inkább a kedvence lesz. Fotó: Belga Mag via AFP/Jasper Jacobs

Az MTI hozzátette, hogy McNulty üldözői a második helyért sprinteltek, és ebben az ausztrál Michael Matthews bizonyult a leggyorsabbnak, míg harmadikként Van der Poel ért célba, akinek nagyapja, a francia Raymond Poulidor Montréalban vb-ezüstérmes volt 1974-ben.

Országúti kerékpáros vb, mezőnyverseny 

férfiak (273,7 km):

  1. Brandon McNulty (Egyesült Államok) 6:17:04 óra
  2. Michael Matthews (Ausztrália) 13 másodperc hátrány
  3. Mathieu van der Poel (Hollandia) azonos idővel

nők (180,4 km):

  1. Demi Vollering (Hollandia) 4:45:09 óra
  2. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Lengyelország) azonos idővel
  3. Elisa Longo Borghini (Olaszország) 4 mp h.

 

világbajnokságMontréalkerékpár-vbTadej Pogacarországúti kerékpárLance ArmstrongSzóljon hozzá!

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