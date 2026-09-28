A Liverpool, Klopp, Ronaldo és Gulácsi utódja is rémes napon van túl

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A labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 2. fordulójában a német, a norvég és a szerb válogatott is otthon kapott ki. Cristiano Ronaldo nem tudott örülni a portugálok győzelmének, a hollandok sikerét pedig Cody Gakpo sérülése árnyékolta be. Az ír Troy Parrott megint feszült mérkőzésen csapott le Magyarországon.

Wiszt Péter
2026. 09. 28. 6:06
Cristiano Ronaldo legutóbb 18 éve ült végig tétmérkőzést a portugál válogatott kispadján Fotó: NTB via AFP/Lise Aserud
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Parrott Debrecenben is gólt lőtt

A B divízióban Debrecenben a pályaválasztó izraeliek a 13. és 25. perc között három gólt kaptak az írektől, ezzel hamar eldőlt a három pont sorsa. Az első találatot a tavaly novemberi Magyarország–Írország (2-3) világbajnoki selejtezőn mesterhármast szerzett Troy Parrott szerezte. Az írek az izraeli háború elleni tiltakozásuk jeléül lehajtott fejjel hallgatták a rivális himnuszát, majd a lefújást követően az ellenfél egyik futballistájával sem fogtak kezet. Szövetségi kapitányuk, Heimir Hallgrímsson szerint ezzel felhívták a világ figyelmét az Izraelben történtekre.

Troy Parrott ismét ünnepelhetett Magyarországon az ír válogatottal
Troy Parrott ismét ünnepelhetett Magyarországon az ír válogatottal. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Nemzetek Ligája, 2. forduló, vasárnap:

A divízió, 2. csoport:

  • Németország–Görögország 0-1 (0-0)
  • Szerbia–Hollandia 1-2 (0-1)
  • Az állás: 1. Görögország 6, 2. Hollandia 4, 3. Németország 1, 4. Szerbia 0

A divízió, 4. csoport:

  • Norvégia–Portugália 1-2 (0-1)
  • Dánia–Wales 2-0 (0-0)
  • Az állás: 1. Portugália 6, 2. Dánia 3 (4-3), 3. Norvégia 3 (4-4), 4. Wales 0

B divízió, 3. csoport:

  • Izrael–Írország 0-3 (0-3)
  • Ausztria–Koszovó 3-1 (2-0)
  • Az állás: 1. Ausztria 6, 2. Írország 3 (3-1), 3. Koszovó 3 (2-3), 4. Izrael 0

D divízió, 1. csoport:

  • Gibraltár–Andorra 0-0
  • Az állás: 1. Málta 3 pont/1 mérkőzés, 2. Gibraltár 1/1 (0-0), 3. Andorra 1/2 (1-2)

D divízió, 2. csoport:

  • Litvánia–Azerbajdzsán 1-1 (1-1)
  • Az állás: 1. Litvánia 4/2, 2. Azerbajdzsán 1/1, 3. Liechtenstein 0/1

 

Nemzetek LigájaJürgen KloppCristiano Ronaldonémet válogatottportugál válogatottSzóljon hozzá!

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