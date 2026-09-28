A Liverpool, Klopp, Ronaldo és Gulácsi utódja is rémes napon van túl

Parrott Debrecenben is gólt lőtt
A B divízióban Debrecenben a pályaválasztó izraeliek a 13. és 25. perc között három gólt kaptak az írektől, ezzel hamar eldőlt a három pont sorsa. Az első találatot a tavaly novemberi Magyarország–Írország (2-3) világbajnoki selejtezőn mesterhármast szerzett Troy Parrott szerezte. Az írek az izraeli háború elleni tiltakozásuk jeléül lehajtott fejjel hallgatták a rivális himnuszát, majd a lefújást követően az ellenfél egyik futballistájával sem fogtak kezet. Szövetségi kapitányuk, Heimir Hallgrímsson szerint ezzel felhívták a világ figyelmét az Izraelben történtekre.
Nemzetek Ligája, 2. forduló, vasárnap:
A divízió, 2. csoport:
- Németország–Görögország 0-1 (0-0)
- Szerbia–Hollandia 1-2 (0-1)
- Az állás: 1. Görögország 6, 2. Hollandia 4, 3. Németország 1, 4. Szerbia 0
A divízió, 4. csoport:
- Norvégia–Portugália 1-2 (0-1)
- Dánia–Wales 2-0 (0-0)
- Az állás: 1. Portugália 6, 2. Dánia 3 (4-3), 3. Norvégia 3 (4-4), 4. Wales 0
B divízió, 3. csoport:
- Izrael–Írország 0-3 (0-3)
- Ausztria–Koszovó 3-1 (2-0)
- Az állás: 1. Ausztria 6, 2. Írország 3 (3-1), 3. Koszovó 3 (2-3), 4. Izrael 0
D divízió, 1. csoport:
- Gibraltár–Andorra 0-0
- Az állás: 1. Málta 3 pont/1 mérkőzés, 2. Gibraltár 1/1 (0-0), 3. Andorra 1/2 (1-2)
D divízió, 2. csoport:
- Litvánia–Azerbajdzsán 1-1 (1-1)
- Az állás: 1. Litvánia 4/2, 2. Azerbajdzsán 1/1, 3. Liechtenstein 0/1