Senkinek sem hiányzott és nagyon rossz Szoboszlai Dominik és a magyar sportsajtó konfliktusa
Egy nappal a magyar labdarúgó-válogatott idei első tétmérkőzése előtt robbant a bomba. Szoboszlai Dominik a Telkiben tartott sajtótájékoztatón komoly figyelmeztetésben részesítette a magyar sportsajtó képviselőit. Ez a konflkitus most tényleg nem hiányzott senkinek, ráadásul nem járunk messze az igazságtól, amikor azt mondjuk: ezt csak Magyarországon lehetett így megtenni. Angliában egészen biztosan nem.
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