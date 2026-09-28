Új utakon a füge

Igen. Ők, a meglett ifjak, a katonaviselt férfiak pontosan úgy ültek Hernádi tanár úr óráin, mint a Bastille foglyai, amikor kiszólították közülük a halálra ítélteket. És nem értette senki, mi a baj. Csak Kázmér tudta, és nagyon büszke volt magára ezért. Ugyanis az ő Steinmannjuk így mondta Arany csodálatos sorát:
Pedig még legénytoll sem pelyhedzik állán.
Pedig Aranynál az a legénytoll bizony pehelyzik. Erre vonatkozott Hernádi tanár úr „nem a mű rövid kivonatára voltunk kíváncsiak” kitétele. És Kázmér egy pillanatig még elmorfondírozott azon is, vajon manapság micsoda lázadás lenne abból, ha meg kellene tanulni kívülről két éneket a Toldiból, mennyi egészen hülye pedagógus és még náluk is sokkal hülyébb „oktatásszakértő” kezdene nyilvános őrjöngésbe és jelentené ki büszkén, hogy ez bizony teljesen felesleges és „múlt századi” dolog. Eszébe is jutottak Babits gondolatai: „Ezért a retorika, amely gondolkodni, s a stilisztika, amely beszélni tanít, voltaképp egy tudomány; külön nem lehetnek. Elválhatatlanok, mint a test és lélek; a gondolat a lélek, a kifejezés a test. Mikor a negyedik osztályban olvasmányod eszmesorrendjét átgondolod, pontokra szeded, mikor a Toldi szerkezetéről, részeiről beszélsz: retorikát tanulsz. Mikor az ötödikben Kölcsey vagy Eötvös egy szép körmondatát elemzed: stilisztikával foglalkozol. Minden magyar dolgozat retorikai és stilisztikai feladat elé állít egyszerre. Minden tárgy, minden óra együtt hozza meg áldozatát stilisztikának és retorikának. […]