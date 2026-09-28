Új utakon a füge

A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van. Sőt, mivel a rokon értelmű szavak sohasem egyértelműek, akinek több szava van egy dologra, több gondolata is van róla.”

Ilyesféle múlt századi gondolatokat fogalmazott meg Babits, s ráadásul hitet tett a latin és a görög nyelv oktatásának fontossága mellett, Kázmér pedig jóleső bizonyossággal állapította meg, hogy ő bizony menthetetlenül múlt századi. Majd visszatért a fügéjéhez.

– Megcsaltál, te hűtlen… – mondta a fügefájának, miközben megsimogatta egyik levelét. – Tavaly ilyenkor már legalább tízszer ajándékoztál meg pompás gyümölcseiddel, most meg fukarkodsz, alig adsz valamit, te céda…

A füge pedig belebújt egy szellőcske szájába, onnan sóhajtott halkan, s az a sóhaj felért egy beismeréssel. De legalább nem hivatkozott az aszályra. Ugyanis tavaly sem esett sokkal több eső. És ekkor előjött a házból Vajákos Biri, Kázmér húga, kezében egy tálacskával.

– Leszedem a fügét, már ami megérett.

– Sok dolgod nem lesz vele, Birikém.

– Nem baj. Készítek belőle lekvárt.

Úgy is lett. Kázmér pedig fölöttébb nagy érdeklődéssel figyelte, mi történik csalfa és hűtlen fügefájának gyümölcseivel Biri keze alatt. Ez történt: Biri leszedett talán egy-másfél kiló gyümölcsöt. Megmosta, hanyagul felkockázta, lábosba tette s alágyújtott. Kevés cukrot adott hozzá, majd úgy négy deci fehérbort. Kázmér ezen a ponton majdnem felsírt, mint egy ártatlan csecsemő, ugyanis Biri Sauskáék sárgamuskotályát választotta, ami Kázmérnál egy polcon volt a mennyei mannával, ám Biri nem hagyott időt tiltakozásra, mert kijelentette: –Ehhez jóféle fehérbor kell, nem valami silány…

Ha csak úgy nem…

Addig főzte Biri a pempőt, míg az alkohol kifőtt belőle. Ezután botmixerrel pépesítette, visszatette a tűzre, rozmaringot, mazsolát és vagy három citrom levét vetette bele, majd úgy negyedóráig összerotyogtatta, és kész is volt. Csinos kis üvegekbe került a lekvár, ami Kázmérnak akkor még csak távoli ígéretnek tűnt. Három nap elteltével Biri kibontott egy üveget.

– Na bátyó, megkóstoljuk! Hoztam mellé sajtokat! – mondta a tündéri jó boszorkány, és egy tálon, csinosan felszeletelve kecskesajt, kéksajt, camembert és holland maas­damer pihent.

Kázmér elsőre kecskesajtot választott, arra tett egy kiskanálnyi fügelekvárt, s amikor megkóstolta, kitárultak a mennyország kapui. Aztán végigkóstolta Kázmér a lekvárt az összes sajttal, és az élet új értelmet, új távlatokat kapott.

– Keveset adsz, de megbocsátok – súgta Kázmér a fügefájának.

– Ha nem vagyok, azt a keveset elmajszoltad volna nyersen, hangyástól – tette hozzá Biri, és mi tagadás, igaza volt. Aztán felkerekedett a testvérpár, hogy a környéket végigjárva, az utcai és az utcára kilógó fügefákról begyűjtse a gyümölcsöt, s abból mind Biri-féle lekvár legyen, amelyet aztán jó testvérként megfeleznek és kitelelnek rajta.