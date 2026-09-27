Ötven éve alakult meg a U2

Az ötvenedik évforduló azonban nemcsak a múltidézésről szól. A U2 november 13-án jelenteti meg Carnaval De Luz című albumát. Az NME korábbi beszámolója szerint ez lesz a zenekar tizenhatodik nagylemeze, és kilenc év után az első, amely teljes egészében új anyagot tartalmaz. A tizenkét számos lemez producere Jacknife Lee, és helyet kap rajta a Torn című dal is, amelyben Dolly Parton utolsó rögzített énekfelvétele hallható. A jubileum helyszínét aligha választhatták volna személyesebbre. Ötven évvel azután, hogy Larry Mullen Jr. társakat keresett maga mellé egy iskolai hirdetésben, ugyanaz a négy zenész játszott újra a Mount Temple udvarán.