Az ötvenedik évforduló azonban nemcsak a múltidézésről szól. A U2 november 13-án jelenteti meg Carnaval De Luz című albumát. Az NME korábbi beszámolója szerint ez lesz a zenekar tizenhatodik nagylemeze, és kilenc év után az első, amely teljes egészében új anyagot tartalmaz. A tizenkét számos lemez producere Jacknife Lee, és helyet kap rajta a Torn című dal is, amelyben Dolly Parton utolsó rögzített énekfelvétele hallható. A jubileum helyszínét aligha választhatták volna személyesebbre. Ötven évvel azután, hogy Larry Mullen Jr. társakat keresett maga mellé egy iskolai hirdetésben, ugyanaz a négy zenész játszott újra a Mount Temple udvarán.
Ötven éve alakult meg a U2
Ötven évvel ezelőtt egy dublini iskola faliújságjára kitett hirdetéssel kezdődött a U2 története. Bono, The Edge, Adam Clayton és Larry Mullen Jr. most ugyanoda tért vissza: a zenekar az ötvenedik évfordulón egykori iskolájában adott koncertet, majd Dublin belvárosában is színpadra állt. Közben az is kiderült, új albummal folytatják.
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