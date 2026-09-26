Nagy Feró: Igen, félek!
Nagy Feró nem készül visszavonulni, bár az utóbbi időben kevesebb felkérést kap. A 80 éves zenész a Storynak arról is beszélt, tart attól, politikai szerepvállalása miatt ismét következmények érhetik. Azt is állítja ugyanakkor, a Fidesz melletti kiállásáért soha nem kapott pénzt.
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