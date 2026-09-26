Amerikai hadi technológiához juthatott hozzá Kína
Kínai kezekbe kerülhettek egyes elemei az amerikai F-35-ös vadászbombázó repülőgépnek egy szállítási hiba következtében. A technológia megszerzésével és megvizsgálásával Kína hatalmas előnyt szerezhet a fegyverkezési versenyben, Amerika óvatos is a repülőgépek külföldre adása terén.
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