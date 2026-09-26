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Eltitkolt nővérét keresi Rebeka – most Ön is segíthet neki megtalálni!

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Különös családi titokra derült fény egy székesfehérvári nő, Galambos Rebeka életében: hat évvel ezelőtt tudta meg, hogy van egy nővére, akit még csecsemőként örökbe adtak. Regina 1991-ben született Budapesten, majd a székesfehérvári csecsemőotthonból került örökbefogadó családhoz. Rebeka évek óta próbálja megtalálni, ám egyelőre csak két gyerekkori fénykép és néhány információ van a kezében.

Pámer Dávid
2026. 09. 26. 10:37
Forrás: Facebook
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„Szeretném megismerni és megölelni őt”

Talán a történet legfontosabb mondata az, amit Rebeka akkor mondott, amikor arról kérdezték, mit üzenne a nővérének, ha most előtte állna. 

Szeretném megismerni és megölelni őt!

 – mondta. Most ezért fordult a nyilvánossághoz. A keresett nő születési neve Tóth Regina Éva, 1991. szeptember 19-én született Budapesten. Rebeka szerint csecsemőként örökbe adták, és Székesfehérvárra kerülhetett.

Ha Regina magára ismer, vagy valaki olyan információval rendelkezik, amely segíthet a testvérek egymásra találásában, Rebeka arra kéri, hogy jelentkezzen nála. Lehet, hogy egyetlen üzenet elég ahhoz, hogy egy több évtizedes családi történet végére végre pont kerüljön.

És talán egyszer tényleg találkozhat két testvér, akiknek egész életükben tudtukon kívül hiányzott egymás.  Rebeka egy szívszorító Facebook-bejegyzést is írt a történetről, amit itt tudnak elolvasni. 

 



 



 


 

 

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Pártunk és kormányunk, amit ma Magyar Péternek hívnak, egyáltalán nem érti és nem érzi a probléma súlyosságát. Kizárólag Facebook-bejegyzéseinek kommentelőire figyel, nekik akar megfelelni minden téren.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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