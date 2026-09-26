Eltitkolt nővérét keresi Rebeka – most Ön is segíthet neki megtalálni!

„Szeretném megismerni és megölelni őt”

Talán a történet legfontosabb mondata az, amit Rebeka akkor mondott, amikor arról kérdezték, mit üzenne a nővérének, ha most előtte állna.

Szeretném megismerni és megölelni őt!

– mondta. Most ezért fordult a nyilvánossághoz. A keresett nő születési neve Tóth Regina Éva, 1991. szeptember 19-én született Budapesten. Rebeka szerint csecsemőként örökbe adták, és Székesfehérvárra kerülhetett.

Ha Regina magára ismer, vagy valaki olyan információval rendelkezik, amely segíthet a testvérek egymásra találásában, Rebeka arra kéri, hogy jelentkezzen nála. Lehet, hogy egyetlen üzenet elég ahhoz, hogy egy több évtizedes családi történet végére végre pont kerüljön.

És talán egyszer tényleg találkozhat két testvér, akiknek egész életükben tudtukon kívül hiányzott egymás. Rebeka egy szívszorító Facebook-bejegyzést is írt a történetről, amit itt tudnak elolvasni.