Magyar Péternek a Vatikánban sem sikerült átszellemülnie, folytatja az ügyészség elleni támadást

Eddig a mentelmi jog mögé bújt Magyar Péter

Ismert, még 2024 nyár elején indult nyomozás Magyar Péter botrányos mulatozásával összefüggésben. Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője a Magyar Nemzetet 2024 októberében arról tájékoztatta, hogy a legfőbb ügyész az Európai Parlamenthez fordult Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése érdekében, hiszen a Központi Nyomozó Főügyészség előtt lopás bűncselekménye miatt folyamatban volt már egy eljárás. Ahhoz pedig, hogy az esetleges további intézkedéseket le lehessen folytatni a képviselővel szemben, szükséges lett volna a mentelmi jog felfüggesztése, amit viszont az EP nem tett meg.

Májusban, az új parlament megalakulásakor vált újra lehetővé, hogy az ügyészség lépjen, hiszen akkortól Magyar Péter már nem az EP, hanem a hazai Országgyűlés tagja volt. Az ügyészség azonban csak most lépett, kedden jelentették be, hogy kikérik a kormányfő mentelmi jogát.

Hétfőn ülésezik a Mentelmi Bizottság

Hétfőn reggel fél nyolckor ülésezik a Mentelmi Bizottság, és már aznap délelőttre összehívjuk az Országgyűlés rendkívüli ülését – írta közösségi oldalán Magyar Péter. Szerinte így azonnal döntés születhet mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről.