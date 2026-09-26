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Magyar Péternek a Vatikánban sem sikerült átszellemülnie, folytatja az ügyészség elleni támadást

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A pápánál tett római látogatásról és a büki gyáravatóról visszatéró Magyar Péter már pénteken napközben sem tudta magát türtőztetni.

Baranyai Gábor
2026. 09. 26. 8:31
20260908 Budapest Az Országgyűlés plenáris ülése. fotó: Hatlaczki Balázs HB Origo képen: Magyar Péter miniszterelnök Brém-Nagy Ferenc részére
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Eddig a mentelmi jog mögé bújt Magyar Péter

Ismert, még 2024 nyár elején indult nyomozás Magyar Péter botrányos mulatozásával összefüggésben. Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője a Magyar Nemzetet 2024 októberében arról tájékoztatta, hogy a legfőbb ügyész az Európai Parlamenthez fordult Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése érdekében, hiszen a Központi Nyomozó Főügyészség előtt lopás bűncselekménye miatt folyamatban volt már egy eljárás. Ahhoz pedig, hogy az esetleges további intézkedéseket le lehessen folytatni a képviselővel szemben, szükséges lett volna a mentelmi jog felfüggesztése, amit viszont az EP nem tett meg. 

Májusban, az új parlament megalakulásakor vált újra lehetővé, hogy az ügyészség lépjen, hiszen akkortól Magyar Péter már nem az EP, hanem a hazai Országgyűlés tagja volt. Az ügyészség azonban csak most lépett, kedden jelentették be, hogy kikérik a kormányfő mentelmi jogát.

 

Hétfőn ülésezik a Mentelmi Bizottság

Hétfőn reggel fél nyolckor ülésezik a Mentelmi Bizottság, és már aznap délelőttre összehívjuk az Országgyűlés rendkívüli ülését – írta közösségi oldalán Magyar Péter. Szerinte így azonnal döntés születhet mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről.

 

 


 

kormányfőmentelmi jogügyészségMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Gajdics Ottó
idezojelekkormány

Kezeletlen válság

Gajdics Ottó avatarja

Pártunk és kormányunk, amit ma Magyar Péternek hívnak, egyáltalán nem érti és nem érzi a probléma súlyosságát. Kizárólag Facebook-bejegyzéseinek kommentelőire figyel, nekik akar megfelelni minden téren.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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