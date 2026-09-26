Szoboszlai szerint a második félidőben az ukránoknak közük sem volt a meccshez
A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint az ukránoknak a második félidőben nem sok közük volt a meccshez. Ukrajna ennek ellenére 1-0-ra nyert Budapesten a Nemzetek Ligája B-osztályának első fordulójában. Szoboszlai Dominik nyilatkozata néhány kérdést azért felvet.
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