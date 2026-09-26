Marco Rossi már nem akar kapitány lenni? Különös nyilatkozat az ukrán vereség után

Hogy ennek a különös Marco Rossi nyilatkozatnak lesz-e folytatása, azt ma még nem lehet tudni. Ám meg lennénk lepve, ha a kapitány, akinek 2030-ig szól a szerződése, éppen most távozna.
Hogy ennek a különös Marco Rossi nyilatkozatnak lesz-e folytatása, azt ma még nem lehet tudni. Ám meg lennénk lepve, ha a kapitány, akinek 2030-ig szól a szerződése, éppen most távozna.
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