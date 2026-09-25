Vagyonadó: kiszivárogtak a szabályok, itt a lista milyen magántulajdon után kell fizetni az államnak

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Készül a kormány a vagyonadó bevezetésére. A készülő szabályozás szerint nemcsak az ingatlanok, hanem a céges részesedések, megtakarítások, gépjárművek és más vagyonelemek is bekerülhetnek az új adó alapjába. A jogszabálytervezet néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet, így egyre több részlet rajzolódik ki a Tisza-kormány egyik legfontosabb adópolitikai vállalásáról.

Magyar Nemzet
2026. 09. 25. 17:56
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A sajtóban ismertté vált tervezet ugyanakkor bizonyos, kisebb értékű személyes vagyontárgyakat mentesítene. Nem kellene például figyelembe venni az egyenként legfeljebb egymillió forint értékű, személyes használatot szolgáló ingóságokat, illetve a lakóingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat. A műtárgyak és gyűjtemények ez alól kivételt jelenthetnek.

A tervek szerint a legfeljebb tízmillió forint számított értékű személygépkocsik sem növelnék az adóalapot. Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy egy tízmillió forintnál drágább autó már bekerülhet a vagyonadó szempontjából figyelembe vett vagyonba, függetlenül attól, hogy az adott jármű a hagyományos értelemben luxusautónak számít-e.

Nem minden vagyon után kellene kétszer fizetni

A kettős adóztatás elkerülése is fontos része lehet a szabályozásnak. A kormányzati tájékoztatás szerint a nemzetközi egyezmények alapján egy másik államban adóztatható vagyonelemek esetében figyelembe kell venni az adott ország adóztatási jogát.

A tervek szerint az adózónak lehetősége lenne bizonyos, már megfizetett közterhek beszámítására is. Így az adóköteles ingatlan után megfizetett helyi adó, illetve a gépjármű után megfizetett gépjárműadó csökkenthetné a fizetendő vagyonadót, hasonló külföldi adók pedig szintén figyelembe vehetők lennének.

Évente kellene megfizetni

A vagyonadó nem egyszeri teher lenne, hanem évről évre megjelenő kötelezettség. A jelenlegi tervek szerint az adóalany önadózással állapítaná meg az adót, az adott év utolsó napján fennálló vagyoni helyzet alapján.

A bevallást a következő év augusztus 31-éig kellene benyújtani, és eddig az időpontig kellene megfizetni az adót is. Ez azt jelenti, hogy ha a szabályozást még 2026-ban elfogadják és a hatálybalépés a tervek szerint alakul, az első tényleges befizetések 2027-ben jelenhetnek meg.

De mennyit hozna a konyhára? 

A vagyonadó költségvetési hatásáról egyelőre nincsen végleges hivatalos számítás, ugyanakkor már készültek piaci becslések. A Joint Venture Szövetség és az Opten modellezése szerint az egymilliárd forint feletti cégvagyonnal rendelkező magánszemélyek köre mintegy 6400 fő lehet, és a cégvagyonuk összesített értéke megközelítheti a 30 ezer milliárd forintot. 

A JVSZ becslése alapján az elméleti maximális éves adóbevétel mintegy 600 milliárd forint lehetne, ebből körülbelül 300 milliárd származhatna cégvagyonból, további 300 milliárd pedig ingatlanokból és pénzügyi megtakarításokból. Ez azonban modellezett, nem pedig végleges költségvetési bevételi adat.

A Világgazdaság azt tudakolta a Pénzügyminisztériumnál, hogy mekkora bevételt remélnek az adótól, illetve kiknek, hogyan és milyen tételek után kellene megfizetnie a közterhet – egyelőre nem érkezett válasz.

 

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