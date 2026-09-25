Riasztó kép körvonalazódik, kezd visszatérni a gazdaságba a munkanélküliség problémája

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Sokan nem találnak új munkahelyet az elbocsátások után.

Kiss Gergely
2026. 09. 25. 9:26
Romlik a foglalkoztatási helyzet Magyarországon Fotó: Vémi Zoltán
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– Ami viszont árnyalja a képet, az az alkalmazotti statisztika, ami azt mutatja meg, hogy hány főt foglalkoztattak a magyar cégek. Itt a legfrissebb adat júliusi és ez továbbra is emelkedést mutat. Ez annyiban tér el a munkaerőpiaci statisztikától, hogy tartalmazza a külföldiként Magyarországon dolgozókat, hogy csak a teljes munkaidőben és alkalmazottai státuszban dolgozókat tartalmazza, viszont nem statisztikai hibával működő megkérdezésen, hanem adminisztratív adatokon alapul – magyarázta.

A munkaerőpiaci kép tehát mindenképp összetett, az látszik, hogy a munkaerőpiac feszessége csökken és hogy kezd a gazdaságban a munkanélküliség problémája visszatérni – még nem nagyon mértékben, de azért már érezhetően. A következő hónapokban kiderül, hogy ez egy tartós folyamat kezdete vagy csak egy átmeneti átrendeződés hatását látjuk. Összességében ha sikerül beindítani a gazdasági növekedést, az mindenképpen segít a munkaerőpiacnak is, illetve a feldolgozóipar szélesebb körű beindulása is segíthetne, de egyelőre ezt nem látjuk és a külső kereslet alapján nem is biztos, hogy rövidtávon bekövetkezik.

 

 

gazdaságmunkanélküliségfoglalkoztatásSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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