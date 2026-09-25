A közgyűlést megkerülve nevezte ki Karácsony Gergely a BKK új vezérigazgatóját

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A főpolgármester saját hatáskörben döntött Bodor Ádám kinevezéséről, miközben a közlekedési társaság vezetőjének kiválasztására korábban pályázatot írtak ki az Orbán Árpád vezette Tulajdonosi Bizottság közreműködésével. A döntés értelmében az új vezérigazgató havi 3,25 millió forintos személyi alapbért kap.

Gábor Márton
2026. 09. 25. 10:00
Fotó: Mirkó István
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Válóczi István a BKK-nál napi négyórás munkaidőben dolgozik majd, havi 1 475 000 forintos személyi alapbérrel. A határozat hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Közútnál fennálló munkaviszonya továbbra is megmaradjon. Igazgatósági taggá 2027. június 30-ig terjedő határozott időre választották meg.

A BKK előző vezérigazgatója, Walter Katalin 2025 májusában mondott le, miután eredménytelennek nyilvánították a posztjára kiírt fővárosi pályázatot. Walter távozását azzal indokolta, hogy a közgyűlésben zajló politikai játszmák miatt szertefoszlottak az illúziói a szakmai munka érdemi folytatásáról. Ugyanakkor visszautasította, hogy a BKK körüli botrányok miatt távozott volna.

Borítókép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester, és Bodor Ádám, a BKK vezérigazgatója (Fotó: Mirkó István)

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