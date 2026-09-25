Kiakadtak a kommentelők a kormány újabb uniós forrásokról szóló posztja alatt

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Miközben a Tisza-kormány hónapok óta rendszeresen jelent be újabb és újabb eredményeket az uniós források hazahozatalával kapcsolatban, a kormányzati kommunikáció alatt megjelenő hozzászólásokban a támogatók és a kritikusok is a brüsszeli megállapodások részleteit kérik számon. A Magyarország Kormánya közösségi oldalán közzétett bejegyzések kommentelői arra várnak választ: pontosan mikor érkeznek meg a pénzek, és milyen feltételeket vállalt a kabinet az uniós forrásokért cserébe.

Gábor Márton
2026. 09. 25. 5:42
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-listavezetőjének országjáró körútja. Fotó: Zoltán Havran
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Mindez magyarázza, hogy a kormányzati kommunikációban szereplő „hazahozatal” és a tényleges pénzügyi teljesítés időpontja miért vált a közéleti vita egyik fontos kérdésévé.

Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya

„Mit várnak cserébe?”

A kommentelők nem kizárólag az átutalások időpontját firtatták. Több hozzászólásban is felmerült, hogy az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon milyen feltételeket vállalhatott a Tisza-kormány. „Mit várnak cserébe?” – tette fel a kérdést egy felhasználó, míg más a korábbi uniós forrásokkal kapcsolatos kormányzati ígéretekhez hasonlította a helyzetet.

A kormányzati álláspont szerint a források felszabadításához szükséges feltételek teljesítése jelentős jogalkotási és intézményi változtatásokkal járt.

A kormány szeptember eleji tájékoztatása több mint száz jogszabály módosítását, az Integritás Hatóság hatáskörének bővítését és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás megkezdését is felsorolta.

A nyilvános kommunikációban ugyanakkor a támogatások megszerzésének politikai jelentősége gyakran nagyobb hangsúlyt kap, mint az egyes feltételek és azok teljesítésének részletes bemutatása. A közösségi oldalon megjelent hozzászólások azt jelzik, hogy a kormányzati sikerjelentések mellett a nyilvánosság egy része részletesebb tájékoztatást vár a vállalásokról és a kifizetések tényleges menetéről.

A kormányzati kommunikáció az elmúlt hónapokban több alkalommal is az uniós források megszerzését nevezte a Tisza-kormány egyik legfontosabb eredményének. Magyar Péter szeptember 12-i veszprémi beszédében is arról beszélt, hogy a Tisza képes hazahozni az uniós pénzeket, miközben a kormányfő a kabinet eddigi teljesítményét méltatta.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

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