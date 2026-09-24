Szánthó Miklós minden kételyt eloszlatott: „Az Alapjogokért Központ jogszerűen működött”
A jogszabályoknak megfelelően működött az Alapjogokért Központ – hangsúlyozta Szánthó Miklós a Hír Tv-nek, ezért szerinte a szervezet egyik háttércégét érintő nyomozás végén is ezt fogják megállapítani. Az Alapjogokért Központ igazgatója azt is hangsúlyozta: náluk tisztességes munkáért tisztességes fizetés járt. Mint megírtuk, a think tank egyik háttérintézménye kapcsán hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárás.
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