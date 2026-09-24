„Inkább gyónni kellene, nem hazudni” – felháborodott kommentelők fogadták Tarr Zoltán vatikáni szereplését

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A Tisza szavazói között is akadtak, akik számon kérték a párt vezetésén a kereszténységhez való viszonyát, miután Magyar Péter miniszterelnököt XIV. Leó pápa fogadta a Vatikánban. A kormányfőt elkísérő Tarr Zoltán miniszter közösségi médiás bejegyzése alatt több kritikus hozzászólás is megjelent.

Gábor Márton
2026. 09. 24. 17:02
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Borítókép: XIV. Leó pápa és Magyar Péter miniszterelnök (Forrás: Facebook/ Péter Magyar)

tarr zoltántiszavatikánMagyar Péter

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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