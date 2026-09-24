Marco Rossi nem ígér három pontot, Szoboszlai Dominik figyelmeztette a magyar sportsajtót

Szoboszlai Dominik figyelmeztette a magyar sportsajtót

A magyar csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is megjelent a sajtótájékoztatón. A Liverpool játékosa a sajtótájékoztató elején kitért az ő és magyar sajtó kapcsolatára. Ennek az eredője az a cikk volt, amelyet nem olyan régen a Nemzeti Sport és a Magyar Nemzet is megírt. Az a beszélgetés, amelyet a Liverpool korábbi legendája, Steven Gerrard és Szoboszlai Dominik készített egymással. A magyar válogatott csapatkapitánya Telkiben akkor tért ki erre, amikor a Nemzeti Sport újságírója kérdést intézett hozzá. Szoboszlai válaszának elején azt mondta, hogy hosszasan gondolkodott, hogy egyáltalán feleljen-e a Nemzeti Sport kérdésére, majd így folytatta: „A jövőben bármilyen dolog megjelenik rólam Angliában, amit a magyar sajtó lehoz, s ebben úgy tesz, hogy kellemetlen helyzetbe hoz engem, hogy nekem magyarázkodnom kell, s rólam, olyan dolgokat hoznak le, ami nem igaz, s a családomról is olyan dolgokat hoznak le, ami nem jó, azt a közeljövőben, s amíg én focizom, ne tegye.

Ha még egyszer ez előfordul, akkor azzal a médiummal soha többet nem állok szóba.

Úgy gondolom, hogy a focit tegyük félre. A magyar sportújságíróknak az lenne a dolga, hogy az összes magyar sportolót támogatni kellene. A sportsajtónak az lenne a feladata, hogy a versenyzőket támogassa, pozitívan álljon hozzá az adott sportolókhoz.”

Szoboszlai ezek után az ukránok elleni meccsről is beszélt. „Két nagyon fontos játékosát vesztette el a magyar csapat. A helyükre előre lépőknek kell most megmutatni és felelősséget vállalni, hogy később ne kelljen arra hivatkozni, hogy nem volt itt minden alapemberünk. Sallai Roland és Varga Barnabás nagyon fog hiányozni, ezt mindenki tudja, ezzel tisztában vagyunk. Akik itt vannak, okkal vannak itt. Remélem, mindenki meg tudja mutatni, hogy helye van ebben a csapatban. Meccsről-meccsre kell tekinteni, mindent beleadni.

Személy szerint fel szeretnénk jutni a Nemzetek Ligája A-osztályába. Ezzel minden játékos így van. A maximumot ki fogjuk tenni a pályára, de ehhez mindenkire szükség lesz. A szurkolókra is.

Tizenkét nap alatt négy meccset kell játszani, amely azoknak is sok, akik ehhez a menethez hozzá vannak szokva. Nem beszélve arról, hogy a keretben vannak olyanok, akik nincsenek ehhez hozzászokva. Beszélni erről könnyű, teljesíteni ennél sokkal nehezebb. Alig van időnk edzeni, próbálunk mindent a taktikai dolgokra fordítani” – fejezte be a magyar válogatott szövetségi kapitánya.