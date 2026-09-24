Egy újabb borzalmas pofon az olasz sportnak

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A finn férfi röplabda-válogatott Torinóban, tehát Olaszországban 3:2-re nyert a világbajnok itáliai csapat ellen a férfi röplabda Európa-bajnokság szerda esti negyeddöntőjében. A vb-első olasz csapat ezzel elbukta az éremszerzés lehetőségét. A hazaiak a mindent eldöntő ötödik szettben 11-8-ra vezettek, mégis kikaptak. Az olasz sajtó és a játékosok is döbbenten fogadták a vereséget. Finnország ünnepel és történelmi sikert emleget.

Lantos Gábor
2026. 09. 24. 9:31
A világbajnok olaszok kiesése óriási szenzáció Fotó: MARCO BERTORELLO Forrás: AFP
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Az Yle kommentárja szerint ez minden idők egyik legnagyobb finn röplabdasikere. A finn válogatott korábban már Brazília és Franciaország legyőzésével is ért el csodás eredményeket, de ez a siker mindkettőt felülmúlja, mert ilyen nyomás alatt még soha nem kellett Finnországnak játszania. Miért? 

Mert az olaszok voltak a világbajnokok, mert a meccset Torinóban rendezték, mert Finnország az olaszokkal szemben vívott előző 22 (!) meccsét elvesztette, s legutóbb 1978-ban tudta megverni szerdai ellenfelét.

A finn tévés szóhoz sem jutott

A meccset közvetítő finn tévériporter sem akart hinni a szemének. A győzelem megszületésének pillanatában a „Mi történik itt?” felkiáltás hagyta el a száját. Az olasz szurkolók pedig döbbenten nézték a finn játékosokat, akik ünnepelték a történelmi győzelmet.

Italys Simone Giannelli (L), Italys Luca Porro (C) and Italys Giovanni Sanguinetti react during the CEV EuroVolley 2026 men's quarterfinal volleyball match between Italy and Finland at the Palavela in Turin on September 23, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Minden az olaszok arcára van írva - Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Luka Marttila 22 pontot szerzett, és a finn köztévében határozottan elemezte, mi döntötte el a találkozót. „A nyitó és fogadójátékot 100–0-ra megnyertük.” Vicces. Marttila szerint ugyanakkor nem ez a taktikai elem volt a lényeg. A finn csapat egyik legnagyobb erőssége szerinte az volt, hogy nem omlott össze fejben. 

Ha elveszítünk egy szettet, nem gondoljuk azt, hogy elvesztettük a meccset. Ha megnyerünk kettőt, nem gondoljuk azt, hogy már megnyertük.

A finn média azt is kiemeli, hogy a csapat eddigi Eb-szereplése nagyon hullámzó volt. A csoportkörben Finnország (hazai pályán) megverte Belgiumot és Szerbiát, aztán jött az Észtországtól elszenvedett 3:2-es vereség. A görögök elleni nyolcaddöntőben pedig öt szettben tudtak továbbjutni. Az Yle szerint, amikor a legnagyobb lett a nyomás, akkor játszott a legjobban Finnország. 

Végül álljon itt Severi Savonsalmi reakciója:

Teljesen megőrülök, nem tudom elhinni.

Ezen speciel nem csodálkozunk.

Az Európa-bajnokság elődöntőjében a finnek az olimpiai bajnok franciák ellen lépnek pályára, a másik ágon a szlovénok és a lengyelek csapnak össze Milánóban pénteken.

 

FinnországOlaszországröplabda Eb

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