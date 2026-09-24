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Ruff Bálint azt üzente Hadházynak és Márki-Zaynak, hogy alapítsanak saját pártot

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A Tisza minisztere egy előadáson kiosztotta a régi ellenzéket és név nélkül ugyan, de odaszúrt Hadházy Ákosnak és Márki-Zay Péternek, akiknek szerinte saját pártot kellene alapítaniuk. Mindez a felvételt kiszúró Tűzfalcsoport szerint azért is pikáns, mert Ruff Bálint korábban éppen olyan politikusok mellett dolgozott kampánytanácsadóként, akiket most a kudarcok miatt bírál.

Pámer Dávid
2026. 09. 24. 10:18
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Kötcse, mint politikai fegyver

A Tűzfalcsoport rávilágított: Ruff a beszédben a Tisza-kritikusnak beállított két politikust az Orbán Viktor kötcsei beszédében szerinte elhangzott logikához köti: arra utalt velük kapcsolatban, hogy saját politikai tőkéjük fontosabb, mint az ország érdeke. 

Ruff Bálint felszólalása a cikk szerint nem a „működő ország” magabiztosságáról tanúskodik, hanem a hatalom bizonytalanságáról. Hangsúlyozták, amikor egy kancelláriaminiszter vidéki fórumokon, név nélkül üzenget a kritikusainak, az nem az erős állam, hanem a kirekesztő politikusi gőg jele. A Tisza Párt egyik erős embere a jelek szerint nem tolerálja a független véleményt – a rendszerváltás ígérete helyett csupán egy újabb lojalitási láncot kíván kiépíteni - írták. 

 

hadházy ákosruff bálinttűzfalcsoport

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