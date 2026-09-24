Ruff Bálint azt üzente Hadházynak és Márki-Zaynak, hogy alapítsanak saját pártot

Kötcse, mint politikai fegyver
A Tűzfalcsoport rávilágított: Ruff a beszédben a Tisza-kritikusnak beállított két politikust az Orbán Viktor kötcsei beszédében szerinte elhangzott logikához köti: arra utalt velük kapcsolatban, hogy saját politikai tőkéjük fontosabb, mint az ország érdeke.
Ruff Bálint felszólalása a cikk szerint nem a „működő ország” magabiztosságáról tanúskodik, hanem a hatalom bizonytalanságáról. Hangsúlyozták, amikor egy kancelláriaminiszter vidéki fórumokon, név nélkül üzenget a kritikusainak, az nem az erős állam, hanem a kirekesztő politikusi gőg jele. A Tisza Párt egyik erős embere a jelek szerint nem tolerálja a független véleményt – a rendszerváltás ígérete helyett csupán egy újabb lojalitási láncot kíván kiépíteni - írták.
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